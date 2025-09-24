Borderlands 4 : Coup dur pour les joueurs étant sur Nintendo Switch 2

Gearbox Software a, récemment, partagé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent l'arrivée de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2.

Borderlands 4 repousse sa sortie sur Nintendo Switch 2

Greetings, Vault Hunters - We need to share that the release of Borderlands 4 on Nintendo Switch 2 is being delayed. We do not take this decision lightly, but are committed to ensuring we deliver the best possible experience to our fans, and the game needs additional development… — Borderlands (@Borderlands) September 23, 2025

Nous devons vous informer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, mais nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible à nos fans, et le jeu a besoin d'un temps de développement et de peaufinage supplémentaire pour y parvenir. Nous espérons également mieux aligner cette sortie avec l'ajout du cross-save, sur lequel nous travaillons et dont nous reconnaissons l'importance. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans.

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Les précommandes de Borderlands 4 sur Switch 2 annulées

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PC (Steam) : Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction. Édition Deluxe → 39,99 € au lieu de 100 €, soit 60 % de réduction. Édition Super Deluxe → 69,99 € au lieu de 130 €, soit 46 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 44,99 € au lieu de 80 €, soit 44 % de réduction. Édition Deluxe → 50,99 € au lieu de 100 €, soit 49 % de réduction. Édition Super Deluxe → 68,79 € au lieu de 130 €, soit 47 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Disponible depuis le mois de septembre 2025,est actuellement disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Une version pour la dernière console de Nintendo est également prévue, mais celle-ci prend finalement un peu de retard :En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Gearbox Software a annoncé que. Pour le moment, aucune nouvelle date de lancement n'a été communiquée. Comme vous le savez probablement déjà, ce portage devait initialement arriver le 3 octobre prochain. Toutefois,Évidemment,« la meilleure expérience possible aux fans » :Étant donné que la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 est repoussée à une date ultérieure,. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi entamer la démarche par eux-mêmes, via le Nintendo eShop. Si ces derniers ne le font pas, le processus d'annulation se fera automatiquement, à compter du vendredi 26 septembre 2025.et la communauté est, de ce fait, invitée à contacter le revendeur correspondant.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :