Borderlands 4 : Coup dur pour les joueurs étant sur Nintendo Switch 2

Gearbox Software a, récemment, partagé une mauvaise nouvelle pour toutes celles et ceux qui attendent l'arrivée de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2.
Disponible depuis le mois de septembre 2025, Borderlands 4
est actuellement disponible sur plusieurs plateformes de jeu. Une version pour la dernière console de Nintendo est également prévue, mais celle-ci prend finalement un peu de retard : la sortie de Borderlands 4 sur Switch 2 est, malheureusement, reportée
.
Borderlands 4 repousse sa sortie sur Nintendo Switch 2
En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X de la franchise, Gearbox Software a annoncé que la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 est reportée
. Pour le moment, aucune nouvelle date de lancement n'a été communiquée. Comme vous le savez probablement déjà, ce portage devait initialement arriver le 3 octobre prochain. Toutefois, il va falloir patienter avant de pouvoir découvrir les aventures des Chasseurs de l'Arche sur la dernière console de Nintendo
.
Évidemment, les développeurs ont expliqué ce report et indiquent avoir besoin de plus de temps pour offrir
« la meilleure expérience possible aux fans » :
Nous devons vous informer que la sortie de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 est reportée. Nous n'avons pas pris cette décision à la légère, mais nous nous engageons à offrir la meilleure expérience possible à nos fans, et le jeu a besoin d'un temps de développement et de peaufinage supplémentaire pour y parvenir. Nous espérons également mieux aligner cette sortie avec l'ajout du cross-save, sur lequel nous travaillons et dont nous reconnaissons l'importance. Nous vous tiendrons informés de la nouvelle date de sortie dès que nous aurons entièrement ajusté nos plans.
Les précommandes de Borderlands 4 sur Switch 2 annulées
Étant donné que la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 est repoussée à une date ultérieure, Gearbox Software indiquent que les précommandes numériques sont annulées
. Les joueurs et les joueuses peuvent ainsi entamer la démarche par eux-mêmes, via le Nintendo eShop. Si ces derniers ne le font pas, le processus d'annulation se fera automatiquement, à compter du vendredi 26 septembre 2025. Les précommandes physiques sont, comme vous vous en doutez, aussi annulées
et la communauté est, de ce fait, invitée à contacter le revendeur correspondant.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4
est disponible sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
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commentaires (2)
Ça sent pas très bon.....
*lance le meme oh comme c'est bizarre*