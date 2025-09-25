Borderlands 4 : Un fan ajoute Skibidi Toilet par dépit, malgré la promesse des développeurs

Alors que Gearbox avait juré d'épargner Borderlands 4 de références douteuses, un joueur a décidé d'y intégrer Skibidi Toilet par le biais d'un mod.
Borderlands a toujours cultivé un humour potache, parfois jugé excessif par sa propre communauté. Pour Borderlands 4, le studio Gearbox a donc choisi de lever le pied sur les blagues scatologiques et les mèmes éculés
. Le directeur narratif Sam Winkler avait même assuré qu'il verserait « de vraies larmes
» si une référence à Skibidi Toilet se retrouvait dans le jeu.
Un mod qui va à l'encontre de la vision des développeurs
Gearbox a tenu parole, aucune trace de Skibidi Toilet ni de Hawk Tuah dans le jeu de base
. Pourtant, cela n'a pas suffi à certains fans qui ont préféré contourner la volonté des développeurs. Un joueur, connu sous le pseudo EpicNNG sur NexusMods
, a créé un mod qui affiche la fameuse tête de Skibidi Toilet à l'intérieur des cuvettes.
La mise en scène a même été immortalisée en vidéo par le youtubeur Astata, qui s'est rendu dans les toilettes du bar de Moxxi pour dévoiler la surprenante apparition. Une provocation assumée qui illustre à merveille le goût de la communauté pour le détournement et le troll.
La communauté entre humour et provocation
Si cette initiative fait sourire une partie des joueurs, elle va clairement à l'encontre du souhait affiché par Sam Winkler. Gearbox avait tenté de recentrer son écriture et d'éviter les excès de mauvais goût
reprochés aux derniers volets. Mais comme souvent avec Borderlands, l'humour décalé reste indissociable de la franchise… quitte à être imposé par les joueurs eux-mêmes. Dans tous les cas, cela n'est pas un problème, puisqu'il ne s'agit que d'un mod et uniquement les joueurs souhaitant ce genre d'humour pourront en profiter.
Un autre problème pour Borderlands 4, le report sur Switch 2
Au-delà de cette anecdote, Gearbox doit faire face à une nouvelle déception, et une vraie cette fois, la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 a été reportée indéfiniment
. Le studio a reconnu sur Twitter que le portage nécessitait davantage de développement et de polish avant de sortir. Une annonce qui pourrait inquiéter les joueurs impatients.
En attendant, vous pouvez retrouver nos différents guides Borderlands 4
. Et n'oubliez pas les codes Shift pour obtenir des clés dorées
. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
- Édition Standard → 32,99 € au lieu de 70 €, soit 53 % de réduction.
- Édition Deluxe → 39,99 € au lieu de 100 €, soit 60 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 69,99 € au lieu de 130 €, soit 46 % de réduction.
- Xbox
- Édition Standard → 45,19 € au lieu de 80 €, soit 44 % de réduction.
- Édition Deluxe → 50,99 € au lieu de 100 €, soit 49 % de réduction.
- Édition Super Deluxe → 68,79 € au lieu de 130 €, soit 47 % de réduction.
- PlayStation
- Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
- Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
commentaire (0)