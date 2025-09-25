Borderlands 4 : Un fan ajoute Skibidi Toilet par dépit, malgré la promesse des développeurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 septembre 2025 à 12h11
Alors que Gearbox avait juré d'épargner Borderlands 4 de références douteuses, un joueur a décidé d'y intégrer Skibidi Toilet par le biais d'un mod.
Borderlands 4 : Un fan ajoute Skibidi Toilet par dépit, malgré la promesse des développeurs
Borderlands a toujours cultivé un humour potache, parfois jugé excessif par sa propre communauté. Pour Borderlands 4, le studio Gearbox a donc choisi de lever le pied sur les blagues scatologiques et les mèmes éculés. Le directeur narratif Sam Winkler avait même assuré qu'il verserait « de vraies larmes » si une référence à Skibidi Toilet se retrouvait dans le jeu.

Un mod qui va à l'encontre de la vision des développeurs

borderlands4-skibiditoilet
Gearbox a tenu parole, aucune trace de Skibidi Toilet ni de Hawk Tuah dans le jeu de base. Pourtant, cela n'a pas suffi à certains fans qui ont préféré contourner la volonté des développeurs. Un joueur, connu sous le pseudo EpicNNG sur NexusMods, a créé un mod qui affiche la fameuse tête de Skibidi Toilet à l'intérieur des cuvettes.

La mise en scène a même été immortalisée en vidéo par le youtubeur Astata, qui s'est rendu dans les toilettes du bar de Moxxi pour dévoiler la surprenante apparition. Une provocation assumée qui illustre à merveille le goût de la communauté pour le détournement et le troll.

Miniature vidéo

La communauté entre humour et provocation

Si cette initiative fait sourire une partie des joueurs, elle va clairement à l'encontre du souhait affiché par Sam Winkler. Gearbox avait tenté de recentrer son écriture et d'éviter les excès de mauvais goût reprochés aux derniers volets. Mais comme souvent avec Borderlands, l'humour décalé reste indissociable de la franchise… quitte à être imposé par les joueurs eux-mêmes. Dans tous les cas, cela n'est pas un problème, puisqu'il ne s'agit que d'un mod et uniquement les joueurs souhaitant ce genre d'humour pourront en profiter. 

Un autre problème pour Borderlands 4, le report sur Switch 2

Au-delà de cette anecdote, Gearbox doit faire face à une nouvelle déception, et une vraie cette fois, la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 a été reportée indéfiniment. Le studio a reconnu sur Twitter que le portage nécessitait davantage de développement et de polish avant de sortir. Une annonce qui pourrait inquiéter les joueurs impatients.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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