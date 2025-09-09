Borderlands 4 : Heure de sortie en France sur PC et consoles

Vous vous demandez à quelle heure sort Borderlands 4 en France, sur PC, PS5 ou Xbox Series ? Nous vous donnons la réponse.
Annoncé l'an dernier, Borderlands 4
est déjà sur le point de sortie, six ans après le lancement de Borderlands 3. Gearbox revient avec un nouvel épisode qui devrait faire plaisir aux amateurs de la licence, et est logiquement très attendu. Ainsi, si vous faites partie des nombreux joueurs à attendre de pied ferme ce Borderlands 4
que ce soit sur PC, PS5 ou Xbox Series, nous vous indiquons l'heure de sortie sur les différentes plateformes
.
Heure de sortie de Borderlands 4 en France
Comme vous le savez probablement déjà, l'heure de sortie
d'un jeu varie très souvent. Certaines fois, les titres se rendent disponibles dans la matinée ou bien en fin d'après-midi tandis que parfois, les joueurs et les joueuses peuvent découvrir ladite production vidéoludique dès minuit, le jour de sa sortie. C'est en partie le cas ici puisque la sortie est décalée selon la plateforme
, les joueurs PC ayant, en France, un petit avantage.
Selon les informations communiquées directement par les développeurs sur les réseaux sociaux, Borderlands 4 sortira le 11 septembre, à 18 heures, heure française sur PC
. Sur les console, il faudra attendre quelques heures supplémentaires.
- PC, via Steam → 18 heures, le 11 septembre
- PS5 → minuit, le 12 septembre
- Xbox Series → minuit, le 12 septembre
Il n'a pas encore été précisé si le prétéléchargement sera disponible pour celles et ceux ayant précommandé le jeu. Et si ce n'est pas votre cas, vous avez encore un peu de temps pour le faire et profiter des différents bonus.
Pour ce qui est du lancement sur Nintendo Switch 2, Gearbox précise déjà qu'il aura lieu le 3 octobre, à minuit également
.
Rendez-vous donc les 11 et 12 septembre pour découvrir Borderlands 4
, qui ne sera pas inclut dans le Game Pass
. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
- PC (Steam) :
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