Borderlands 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 10 septembre 2025 à 16h30
De nombreuses personnes se demandent si Borderlands 4 dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.
Borderlands 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?
Comme vous le savez probablement déjà, le mois de septembre 2025 marquera l'arrivée d'un tout nouvel opus de la licence Borderlands, à savoir Borderlands 4. Ce titre, qui est à destination de diverses plateformes de jeu, est très attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche, se demandent si Borderlands 4 est multijoueur et/ou coopératif.

Borderlands 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive : Borderlands 4 possède une dimension multijoueur et offre, plus précisément, de la coopération en ligne.

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Ainsi, selon les informations partagées par Gearbox Software sur la page Steam du titre mais aussi dans un FAQ sur le site officiel du jeu, il est possible de jouer jusqu'à 4 joueurs, en ligne, à Borderlands 4. D'ailleurs, les développeurs précisent que cet opus a « été conçu dès le départ pour le co-op ». Le studio de développement écrit ceci : 
Semer le chaos dans Kairos, c'est super en solo et c'est encore mieux en co-op en ligne jusqu'à 4 joueurs. Borderlands 4 a été conçu dès le départ pour le co-op. Que vous soyez en train de chasser du butin, d'accomplir des missions ou de vous promener, l'échelonnement des niveaux et la difficulté individuelle permettent à tous les membres du groupe de rester unis.
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Gearbox Software ajoute, à ce sujet, qu'une connexion internet est, comme vous vous en doutez, requise et que la fonctionnalité cross-play nécessite un compte SHiFT. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, vous pourrez jouer en ligne avec vos amis à Borderlands 4, et ce, peu importe la plateforme utilisée.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 arrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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