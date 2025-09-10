De nombreuses personnes se demandent si Borderlands 4 dispose d'une dimension multijoueur ou non et si de la coopération est au programme.

Borderlands 4 est-il multijoueur et/ou coopératif ?

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Semer le chaos dans Kairos, c'est super en solo et c'est encore mieux en co-op en ligne jusqu'à 4 joueurs. Borderlands 4 a été conçu dès le départ pour le co-op. Que vous soyez en train de chasser du butin, d'accomplir des missions ou de vous promener, l'échelonnement des niveaux et la difficulté individuelle permettent à tous les membres du groupe de rester unis.

















PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme vous le savez probablement déjà, le mois de septembre 2025 marquera l'arrivée d'un tout nouvel opus de la licence Borderlands, à savoir. Ce titre, qui est à destination de diverses plateformes de jeu, est très attendu par la communauté, notamment par les fans de la franchise. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses, qui comptent se plonger dans cette nouvelle aventure aux côtés des Chasseurs de l'Arche, se demandentNe faisons pas durer le suspense plus longtemps. La réponse à cette question est positive :Ainsi, selon les informations partagées par Gearbox Software sur la page Steam du titre mais aussi dans un FAQ sur le site officiel du jeu,. D'ailleurs, les développeurs précisent que cet opus a « été conçu dès le départ pour le co-op ». Le studio de développement écrit ceci :Gearbox Software ajoute, à ce sujet, qu'une connexion internet est, comme vous vous en doutez, requise et que la fonctionnalité cross-play nécessite un compte SHiFT. Ainsi, et comme vous l'aurez compris, vous pourrez, et ce, peu importe la plateforme utilisée.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 septembre 2025 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :