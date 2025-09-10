Borderlands 4 est-il cross-play et cross-progression ?

Si vous vous demandez si Borderlands 4 propose les fonctionnalités cross-play et cross-progression, sachez que nous vous partageons la réponse.

Borderlands 4 est-il cross-play ?

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Borderlands 4 est-il cross-progression ?

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PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

(Steam) : Xbox Édition Standard → 31,49 € au lieu de 80 €, soit 61 % de réduction. Édition Deluxe → 44,69 € au lieu de 100 €, soit 55 % de réduction. Édition Super Deluxe → 56,89 € au lieu de 130 €, soit 56 % de réduction.

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Le nouvel opus de la franchise Borderlands, à savoir, propose, comme vous le savez probablement déjà, de la coopération en ligne et possède donc une dimension multijoueur. D'ailleurs, certains joueurs et joueuses se demandentRappelons, avant tout, que la fonctionnalitépermet aux joueurs, venant de différentes plateformes, de profiter ensemble d'un jeu. Celle-ci est souvent disponible dès le lancement d'un titre ou est intégrée, via une mise à jour, peu de temps après la sortie, notamment lorsque la communauté la réclame. Cette fonctionnalité devient, ainsi, de plus en plus présente sur les jeux possédant une dimension multijoueur. Pour vous donner des exemples de titres, nous pouvons citer Fortnite, Rocket League ou encore les divers opus Call of Duty.Dans le cas du jeu de Gearbox Software et de 2K, sachez que, et ce, depuis son lancement. Ainsi, les joueurs et les joueuses étant sur PC peuvent jouer avec des personnes étant sur PS5, Nintendo Switch 2 ou Xbox Series, et inversement. Le studio de développement a, toutefois, précisé, dans une FAQ sur le site officiel, qu'utiliser la fonctionnalitéexige d'avoir un compte SHiFT : « Oui ! Les joueurs qui associent leur compte SHiFT gratuit à Borderlands 4 pourront jouer en ligne en multijoueur sur la plateforme de leur choix ».Pour ce qui est de la, là encore une fonctionnalité importante pour les jeux multijoueur,: « Veuillez noter que les fonctionnalités cross-save et cross-progression ne seront pas prises en charge au moment du lancement. Nous comprenons que cela puisse être frustrant pour certains joueurs, et nous vous entendons. C'est dans notre radar, et nous apprécions tous vos commentaires ».Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC (via Steam et via l'Epic Games Store). Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :