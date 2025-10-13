Borderlands 4 en dit plus sur son futur : nouveaux DLC, boss invincibles et événements gratuits pour 2025

Borderlands 4 est un looter-shooter développé par Gearbox Software et édité par 2K Games. Sorti sur PC et consoles next-gen, il propose de nouveaux mondes délirants, des chasseurs de l'Arche inédits aux compétences uniques, et un gameplay coopératif explosif, enrichi par du contenu régulier et toujours rempli de loot et d'humour.