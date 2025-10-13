Borderlands 4 en dit plus sur son futur : nouveaux DLC, boss invincibles et événements gratuits pour 2025

Gearbox a profité de la PAX Australia pour lever le voile sur le contenu post-lancement de Borderlands 4. Entre un premier DLC festif, un mini-événement d'Halloween et un boss invincible, la feuille de route s'annonce généreuse pour les Chasseurs de l'Arche.
Lors de la PAX Australia, les équipes de Gearbox ont partagé un aperçu complet du contenu à venir pour Borderlands 4
. Des ajouts majeurs sont prévus dans les mois à venir, combinant extensions narratives, événements saisonniers gratuits et nouveaux défis de haut niveau. Avant d'entrer dans le détail, le studio a tenu à remercier les millions de joueurs qui ont déjà exploré Kairos
, promettant des mises à jour régulières, de nouvelles optimisations techniques et une année 2026 encore plus riche.
Pack Prime 1 : Le Jour où Rush a sauvé la Saint-Mercenaire
Prévu pour le 20 novembre 2025
, ce premier DLC payant plongera les joueurs dans une aventure au ton festif. Le chef des Marginaux, Rush, décide de célébrer la Saint-Mercenaire
, une fête de partage et de baston… jusqu'à ce qu'un certain Fornic
, ministre de la Culture du Gardien du Temps, tente d'étouffer toute trace de joie.
À travers de nouvelles missions scénarisées
, les joueurs devront lui rappeler l'esprit des fêtes à leur manière avec des explosions, du loot et des quêtes remplies d'humour.
Une Carte de l'Arche bien garnie
Le Pack Prime 1 s'accompagne d'une nouvelle Carte de l'Arche
comprenant 24 objets cosmétiques et 4 pièces d'équipement renouvelables. Ces dernières peuvent être obtenues plusieurs fois pour perfectionner les statistiques de son personnage. Les récompenses incluent :
- 4 armes relançables
- 4 têtes et 4 skins de Chasseurs de l'Arche (Vex, Rafa, Amon et Harlowe)
- 5 skins d'armes et 5 de véhicules
- 4 skins et 2 accessoires de drone ÉCHO-4
En accomplissant les défis quotidiens et hebdomadaires
, la progression de la Carte de l'Arche permet de débloquer du butin et de l'XP supplémentaire.
Contenu additionnel et bonus exclusifs
Les joueurs pourront également obtenir :
Le DLC est inclus dans les éditions Deluxe et Super Deluxe
- Un Laboureur numérique, disponible dès les premières missions
- Un Style de Chasseur de l'Arche inédit
- Un skin de drone ÉCHO-4 à débloquer après la mission finale
, mais pourra aussi être acheté séparément ou via le Lot de Packs Prime.
L'Abomination de Kairos : un événement d'Halloween gratuit
Du 23 octobre au 6 novembre
, Borderlands 4 célèbrera la saison de l'horreur avec un mini-événement gratuit intitulé L'Abomination de Kairos
. Les boss mondiaux laisseront tomber du butin légendaire, notamment :
- Le fusil d'assaut légendaire « Murmur » (Tediore), capable d'exécuter automatiquement les ennemis sous 35 % de vie.
- La grenade « Skully » de l'Ordre, qui cherche automatiquement la cible la plus proche.
Des codes SHiFT
seront distribués sur les réseaux sociaux, permettant d'obtenir une tête Calebasse protectrice
pour les Chasseurs de l'Arche et un skin d'arme Malédiction sexy
. Un événement limité parfait pour mêler horreur et butin.
Fauchaflore l'Invincible : un défi pour les joueurs de haut niveau
En décembre 2025, un nouveau contenu gratuit introduira Fauchaflore l'Invincible, premier boss de raid du jeu
. Inspiré des affrontements légendaires de Borderlands 2, ce monstre aux réserves de santé colossales exigera une préparation minutieuse, un équipement de pointe et une coordination sans faille.
La victoire rapportera un butin légendaire exclusif
, tandis que les plus téméraires pourront tester un nouveau niveau de difficulté
dans le mode Chasseur de l'Arche ultime
. Gearbox confirme également que d'autres boss invincibles suivront, chacun avec sa propre arène et ses récompenses uniques.
Une feuille de route déjà tournée vers 2026
Le studio ne compte pas s'arrêter là. Après la fin d'année 2025, de nouveaux DLC payants et contenus gratuits
sont déjà prévus pour 2026, dont l'arrivée de C4SH
, premier des deux nouveaux Chasseurs de l'Arche à venir via le Pack Histoire.
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