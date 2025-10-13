Borderlands 4 en dit plus sur son futur : nouveaux DLC, boss invincibles et événements gratuits pour 2025

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 octobre 2025 à 16h06
Gearbox a profité de la PAX Australia pour lever le voile sur le contenu post-lancement de Borderlands 4. Entre un premier DLC festif, un mini-événement d'Halloween et un boss invincible, la feuille de route s'annonce généreuse pour les Chasseurs de l'Arche.
Borderlands 4 en dit plus sur son futur : nouveaux DLC, boss invincibles et événements gratuits pour 2025
Lors de la PAX Australia, les équipes de Gearbox ont partagé un aperçu complet du contenu à venir pour Borderlands 4. Des ajouts majeurs sont prévus dans les mois à venir, combinant extensions narratives, événements saisonniers gratuits et nouveaux défis de haut niveau. Avant d'entrer dans le détail, le studio a tenu à remercier les millions de joueurs qui ont déjà exploré Kairos, promettant des mises à jour régulières, de nouvelles optimisations techniques et une année 2026 encore plus riche.

Pack Prime 1 : Le Jour où Rush a sauvé la Saint-Mercenaire

Prévu pour le 20 novembre 2025, ce premier DLC payant plongera les joueurs dans une aventure au ton festif. Le chef des Marginaux, Rush, décide de célébrer la Saint-Mercenaire, une fête de partage et de baston… jusqu'à ce qu'un certain Fornic, ministre de la Culture du Gardien du Temps, tente d'étouffer toute trace de joie.

À travers de nouvelles missions scénarisées, les joueurs devront lui rappeler l'esprit des fêtes à leur manière avec des explosions, du loot et des quêtes remplies d'humour.

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Une Carte de l'Arche bien garnie

Le Pack Prime 1 s'accompagne d'une nouvelle Carte de l'Arche comprenant 24 objets cosmétiques et 4 pièces d'équipement renouvelables. Ces dernières peuvent être obtenues plusieurs fois pour perfectionner les statistiques de son personnage. Les récompenses incluent :
  • 4 armes relançables
  • 4 têtes et 4 skins de Chasseurs de l'Arche (Vex, Rafa, Amon et Harlowe)
  • 5 skins d'armes et 5 de véhicules
  • 4 skins et 2 accessoires de drone ÉCHO-4
En accomplissant les défis quotidiens et hebdomadaires, la progression de la Carte de l'Arche permet de débloquer du butin et de l'XP supplémentaire.

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Contenu additionnel et bonus exclusifs

Les joueurs pourront également obtenir :
  • Un Laboureur numérique, disponible dès les premières missions
  • Un Style de Chasseur de l'Arche inédit
  • Un skin de drone ÉCHO-4 à débloquer après la mission finale
Le DLC est inclus dans les éditions Deluxe et Super Deluxe, mais pourra aussi être acheté séparément ou via le Lot de Packs Prime.

L'Abomination de Kairos : un événement d'Halloween gratuit

Du 23 octobre au 6 novembre, Borderlands 4 célèbrera la saison de l'horreur avec un mini-événement gratuit intitulé L'Abomination de Kairos. Les boss mondiaux laisseront tomber du butin légendaire, notamment :
  • Le fusil d'assaut légendaire « Murmur » (Tediore), capable d'exécuter automatiquement les ennemis sous 35 % de vie.
  • La grenade « Skully » de l'Ordre, qui cherche automatiquement la cible la plus proche.
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Des codes SHiFT seront distribués sur les réseaux sociaux, permettant d'obtenir une tête Calebasse protectrice pour les Chasseurs de l'Arche et un skin d'arme Malédiction sexy. Un événement limité parfait pour mêler horreur et butin.

Fauchaflore l'Invincible : un défi pour les joueurs de haut niveau

En décembre 2025, un nouveau contenu gratuit introduira Fauchaflore l'Invincible, premier boss de raid du jeu. Inspiré des affrontements légendaires de Borderlands 2, ce monstre aux réserves de santé colossales exigera une préparation minutieuse, un équipement de pointe et une coordination sans faille.

La victoire rapportera un butin légendaire exclusif, tandis que les plus téméraires pourront tester un nouveau niveau de difficulté dans le mode Chasseur de l'Arche ultime. Gearbox confirme également que d'autres boss invincibles suivront, chacun avec sa propre arène et ses récompenses uniques.

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Une feuille de route déjà tournée vers 2026

Le studio ne compte pas s'arrêter là. Après la fin d'année 2025, de nouveaux DLC payants et contenus gratuits sont déjà prévus pour 2026, dont l'arrivée de C4SH, premier des deux nouveaux Chasseurs de l'Arche à venir via le Pack Histoire.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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