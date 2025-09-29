Borderlands 4 dévoile C4SH, un nouveau Chasseur de l'Arche imprévisible

Révélé lors du Tokyo Game Show 2025, C4SH rejoint Borderlands 4 en tant que premier Chasseur de l'Arche additionnel. Un ancien robot croupier devenu maître du hasard et des artefacts maudits.
Borderlands 4 continue de s'étoffer avec du contenu inédit
. Lors du Tokyo Game Show 2025
, Gearbox a révélé l'arrivée de C4SH
, un tout nouveau Chasseur de l'Arche qui sera disponible dans le premier Pack Histoire, Mad Ellie et l'Arche maudite
, prévu pour le 1er
trimestre 2026.
Un ancien croupier reconverti en aventurier du chaos
C4SH n'est pas un Chasseur de l'Arche comme les autres. Ancien robot croupier de casino, il parcourt désormais les contrées à la recherche d'ivresse et de fortune, manipulant les probabilités grâce à des artefacts eldritch maudits.
Ce premier DLC place C4SH au cœur d'une aventure aux accents cosmiques
, dans un environnement où horreurs et curiosités mystérieuses se croisent, renforçant son identité de combattant du hasard.
Un gameplay basé sur le risque et la récompense
Comme les autres Chasseurs de l'Arche de Borderlands 4, C4SH bénéficie de trois compétences d'action uniques
. Mais à la différence de ses homologues, ses pouvoirs reposent entièrement sur la chance. Le style de jeu de C4SH promet donc d'être aussi grisant que dangereux :
- Se renforcer lui-même et améliorer ses alliés.
- Infliger des dégâts massifs et aléatoires.
- Affaiblir la puissance des ennemis.
Cette approche rend chaque combat différent, avec une tension constante entre coup de maître et coup du sort.
Pour ajouter C4SH à votre roster, il faudra soit avoir acheter l'édition Super Deluxe, soit acheter le DLC à part, lors de sa sortie durant la premier trimestre de l'année 2026.
Gearbox a également confirmé que des mises à jour gratuites viendront enrichir Borderlands 4
, incluant des mini-événements saisonniers, des boss invincibles et du contenu additionnel.
Borderlands 4 est d'ores et déjà disponible dans le monde entier sur PlayStation 5, Xbox Series et PC. Retrouver nos différents guides Borderlands 4
. Et n'oubliez pas les codes Shift pour obtenir des clés dorées
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commentaire (1)
Son chara-design est hyper cooooool