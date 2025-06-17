Borderlands 4 dévoile son contenu post-lancement et il sera conséquent pour certains

Borderlands 4 ne sera disponible que dans quelques mois. Cependant, Gearbox a révélé au public tous les éléments qui seront ajoutés au titre après son lancement, y compris ceux des versions collector.
Les Chasseurs de l'Arche doivent patienter jusqu'à la rentrée avant de pouvoir découvrir le chaos et l'histoire de Borderlands 4
. Mais s'ils doivent encore attendre pendant de longues semaines, les joueurs peuvent découvrir les coulisses du jeu
ou profiter des précommandes qui sont d'ores et déjà ouvertes.
Les plus impatients peuvent donc réserver leur place au sein du groupe de chasseurs. Mais Gearbox a décidé de les séduire avec une surprise supplémentaire. Le 16 juin dernier, le développeur a donné quelques indications sur le contenu ajouté après la sortie du jeu
et il inclut de nombreux éléments.
Du contenu inédit réservé à celles et ceux ayant opté pour les éditions Deluxe et Super Deluxe de Borderlands 4
Dans un très long communiqué publié sur le site officiel du jeu
, Gearbox annonce que les détenteurs des versions Deluxe (à 99 euros) et Super Deluxe (129,99 euros) de Borderlands 4 pourront profiter de nombreux ajouts après la sortie du jeu
.
Si vous optez pour l'édition Deluxe, le pack Prime
intégré vous donnera accès à quatre nouvelles zones uniques avec des missions exclusives et des boss inédits, à quatre cartes de l'Arche avec des défis et des récompenses, à quatre nouveaux véhicules et à de nombreux objets cosmétiques.
Le contenu exclusif post-lancement est encore plus important dans l'édition Super Deluxe de Borderlands 4. En plus du pack Prime, les joueurs concernés auront accès au pack Chasseur de l'Arche
comprenant 2 nouveaux Chasseurs de l'Arche jouables, 2 nouveaux packs Histoire, avec une nouvelle histoire et des missions secondaires, de nouvelles cartes des régions,
De nouveaux cosmétiques Chasseur de l'Arche et ÉCHO-4 et bien plus encore.
Des mises à jour gratuites également prévues et accessibles à l'ensemble des joueurs
Face à ces éléments payants aux allures de DLC, les autres joueurs de Borderlands 4 peuvent être frustrés de ne pas profiter d'autant d'ajouts post-lancement. Cependant, le communiqué publié par Gearbox précise que « de nombreuses et importantes mises à jour gratuites après le lancement afin d'intégrer les commentaires de la communauté et d'équilibrer davantage le jeu
». Borderlands 4 proposera donc bien du contenu gratuit pour tous les joueurs
, mais les développeurs ne peuvent pas en dire plus à l'heure actuelle.
Rappelons que la sortie de Borderlands 4 est prévue pour le 12 septembre 2025
. Le quatrième opus de la saga la plus déjantée de la galaxie sera disponible sur PC, PlayStation 5, consoles Xbox Series et sur Nintendo Switch 2.
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