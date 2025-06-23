Borderlands 4 dévoile ses arbres de compétences titanesques : plus grands que ceux de Borderlands 2 et 3 réunis

À trois petits mois de la sortie de Borderlands 4, Gearbox intensifie sa communication, en dévoilant une information qui fera plaisir, ou non, à certains joueurs. L'arbre de compétences s'annonce gigantesque.
Alors que la sortie de Borderlands 4
approche à grands pas, Gearbox a frappé fort lors du Borderlands 4 Fanfest en révélant que les arbres de compétences du jeu seront tellement étendus
qu'ils dépasseront, à eux seuls, ceux des deux opus précédents cumulés. Au programme : une diversité sans précédent dans les builds des joueurs
, accompagnée d'un aperçu inédit de l'histoire grâce à un nouveau trailer riche en informations.
Kairos, une planète au bord du chaos
Dans sa nouvelle bande-annonce, Gearbox plante le décor en nous introduisant à Kairos
(que nous avons déjà vu dans les autres bandes-annonces), un monde en proie au chaos depuis l'apparition subite de la lune Elpis
. Jusqu'alors masquée, la planète voit désormais son ordre parfait, orchestré par le mystérieux Timekeeper
, sombrer dans l'anarchie.
Ce dernier contrôlait la population via des implants neuronaux appelés « bolts », mais l'apparition d'Elpis a poussé certains habitants à arracher brutalement ces dispositifs. Beaucoup y ont laissé leur vie, d'autres leur santé mentale. Les survivants se regroupent désormais sous le nom évocateur de Rippers
.
Quatre chasseurs de l'Arche aux possibilités infinies
Le Fanfest a également été l'occasion d'en apprendre davantage sur les quatre protagonistes jouables. Comme dans Borderlands 3, chaque personnage possède trois compétences actives interchangeables à volonté.
Mais la véritable innovation réside dans la taille colossale des arbres de compétences
: Randy Pitchford, PDG de Gearbox, précise que chaque héros possédera désormais « plus de compétences que Borderlands 2 et Borderlands 3 réunis
». Randy Varnell ajoute même qu'une équipe composée exclusivement de la même classe pourrait être radicalement différente selon les choix effectués par chacun.
Des légendaires plus rares et le retour des Perlescentes ?
Concernant le loot, Gearbox reconnaît avoir été « un peu trop généreux
» dans Borderlands 3 avec les objets légendaires. Borderlands 4 promet donc un sentiment de récompense accru grâce à une raréfaction maîtrisée des objets légendaires. Interrogé sur le possible retour des très rares armes Perlescentes, Randy Pitchford s'est montré particulièrement évasif, laissant entendre avec malice :
Je vois des centaines de personnes ici et des milliers en ligne. Quelques chanceux parmi vous pourraient peut-être découvrir quelque chose de vraiment très rare…
Une déclaration énigmatique qui alimente les spéculations autour d'une nouvelle classe d'armes particulièrement rares à dénicher.
Prix et date de sortie officielle
Borderlands 4 sera officiellement disponible le vendredi 12 septembre 2025 sur PC, PS5 et Xbox Series
, au prix confirmé de 70 €, rassurant ainsi les fans inquiets d'une éventuelle augmentation. En attendant, pensez à vérifier les configurations PC
, légèrement supérieures à celles auxquelles on pouvait s'attendre.
Avec un contenu toujours plus riche, une mobilité accrue et une dimension RPG renforcée par des arbres de compétences titanesques, Borderlands 4 semble prêt à révolutionner une nouvelle fois le genre FPS coopératif
. Rendez-vous en septembre pour découvrir si Gearbox tiendra toutes ses promesses.
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