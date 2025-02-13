Borderlands 4 dévoile sa date de sortie, et fait craindre un report de GTA 6

Gearbox vient de révéler la date de sortie de Borderlands 4, suite très attendue de la licence. Cette annonce pourrait néanmoins en cacher une autre : celle du report de GTA 6.
Nous le savons, l'année 2025 sera très riche en sorties vidéoludiques
. Le mois de février en est d'ailleurs un parfait témoin, avec les sorties successives de Kingdom Come: Deliverance 2
, Civilization VII
, Avowed
et Monster Hunter Wilds
en l'espace de trois semaines. D'autres jeux n'ont pas encore de date de sortie, mais viendront compléter le calendrier, comme Borderlands 4 qui a vu sa date de sortie être révélée, à l'occasion du dernier State of Play
.
S'il s'agit d'une bonne nouvelle pour de nombreux joueurs, les plus attentifs auront remarqué un détail qui pourrait signifier un report de GTA 6
.
Rendez-vous en septembre pour Borderlands 4
Gearbox et 2K, développeur et éditeur, ont effectivement dévoilé une nouvelle bande-annonce dans laquelle le looter shooter montre toute son énergie et une partie de ce qui attend les joueurs dans une expérience qui s'annonce encore plus explosive et barrée que jamais. La date de sortie est programmée, sans grande surprise, pour le 23 septembre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series
.
Les développeurs précisent que cet opus est le plus ambitieux de la saga, qui prendra place sur une planète jamais explorée dans les trois premiers : Kairos. Dans cette aventure, les joueurs profiteront d'un panel d'armes encore plus vaste, pour augmenter les possibilités et les rendre plus puissants que jamais. Or, il pourrait cacher une annonce moins sympathique...
Faut-il craindre un report de GTA 6 ?
Que vient faire GTA 6 en plein milieu de l'annonce de la date de sortie de Borderlands 4 diriez-vous. Eh bien ces deux titres ont plus de liens que vous pouvez l'imaginer
. Il y a quelques jours, Take-Two, maison mère de Rockstar, mais aussi de Gearbox, expliquait que Borderlands 4 devait sortir après GTA 6, et que l'espace entre les deux sorties serait assez important
pour que le jeu le plus attendu de tous les temps ne fasse pas trop d'ombre à ses autres productions, ce qui se comprend.
Or, GTA 6 est prévu pour cet automne, et Borderlands 4 sortira le 23 septembre, soit le lendemain de l'arrivée de cette saison
. Il est peu probable que GTA 6 sorte un jour avant, un lundi qui plus est.
Deux théories sont donc possibles : GTA 6 sortira avant
, car Rockstar a finalement bien avancé et son jeu et prêt pour arriver en août, par exemple. Ou GTA sortira en octobre ou novembre
, toujours en automne, mais plus tard que les premières indications, qui misaient sur le mois de septembre, comme les derniers épisodes.
Quoi qu'il en soit, Rockstar reviendra vers les millions de joueurs qui attendent GTA 6 pour éclaircir le mystère autour de sa date de sortie. Une chose est sûre : Borderlands 4, lui, sortira le 23 septembre prochain
.
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