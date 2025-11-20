Borderlands 4 déçoit les joueurs avec la première partie de son Pack Prime

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
modifié le 21 novembre 2025 à 18h43
Le premier des 4 contenus du Pack Prime est enfin disponible dans Borderlands 4. Mais s'il devait faire souffler un esprit joyeux inspiré des célébrations de fin d'année, il fait plutôt régner un vent de colère et de déception.
Borderlands 4 déçoit les joueurs avec la première partie de son Pack Prime
Mise à jour du 21/11/2025 : Gearbox a finalement rendu disponible le Pack Prime 1 gratuitement pour toutes et tous, sans aucune distinction de la version de Borderlands 4 achetée. Tous les joueurs peuvent donc profiter de son contenu, qui arrive à temps pour les fêtes de fin d'année.
Disponible en complément du jeu principal, le Pack Prime de Borderlands 4 permet d'accéder à des défis inédits et à des objets cosmétiques exclusifs. Ce dernier peut être acheté séparément ou accessible gratuitement aux joueurs ayant opté pour la version Deluxe ou Super Deluxe du titre.

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Si un skin d'arme inédit a été offert au lancement du jeu, le Pack prime prend la forme de 4 vagues proposées à différentes dates. Le premier des 4 sets a été mis en ligne, mais il n'a pas reçu l'accueil espéré par les joueurs. 

Un thème festif et hivernal pour le Pack Prime 1 de Borderlands 4

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Le Pack Prime 1, « How Rush Saved Mercenary Day » est accessible aux joueurs concernés depuis le 20 novembre 2025. Pour accompagner ce lancement, le contenu en question a même droit à son propre trailer sur X/Twitter. Cependant, sur les réseaux sociaux, les avis sont très mitigés. 


Certains se disent heureux des missions proposées et des récompenses associées. Mais beaucoup reprochent au Pack Prime de Borderlands 4 de proposer un scénario complémentaire assez maigre qui ne justifie pas de dépenser autant pour lui. Pour ajouter au mécontentement des joueurs, ce Pack Prime 1 n'inclut pas de nouvelle zone et le lieu choisi est peu décoré avec simplement un sapin de cadeaux, quelques guirlandes et des flocons.

De vives critiques partagées par les joueurs

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Sur Reddit et sur les réseaux sociaux, les joueurs qui ont parcouru le contenu de ce Pack Prime 1 lui reprochent une certaine fainéantise. L'un d'entre eux écrit d'ailleurs que « Alors maintenant, on met des décorations sur la carte et on appelle ça un DLC ? On se prend pour qui, Gearbox ? Qui a validé cette daube ? Je n'arrive pas à y croire. Comme si l'événement d'Halloween n'était qu'une simple variante de la carte, voilà que les DLC le sont aussi ! ». 

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La pilule de Noël a donc du mal à passer. Il faut désormais espérer que le Pack Prime 2, dont la sortie est prévue entre janvier et mars 2026, rattrapera ce premier faux-pas et séduira davantage les joueurs. Rappelons que Borderlands 4 est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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