Borderlands 4 : Combien de missions sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de missions disponibles dans Borderlands 4, le looter shooter de Gearbox.
Le nouvel opus de la franchise Borderlands, à savoir Borderlands 4
, est arrivé, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Disponible depuis ce mois de septembre 2025, de nombreuses personnes se sont lancées ou comptent se plonger dans cette nouvelle aventure explosive. Mais comme souvent, un certain nombre de questions revient, notamment au sujet du nombre de missions disponibles dans Borderlands 4
.
Nombre de missions dans Borderlands 4
Avoir des informations au sujet du nombre total de missions
d'un jeu est une statistique plutôt intéressante. En effet, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir avant la fin. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.
Dans le cas du shooter looter déjanté de Gearbox, sachez que Borderlands 4 propose 21 missions au total
. Celles-ci sont segmentées par rapport aux différentes régions de Kairos et sont réparties comme suit, en sachant que vous allez pouvoir les aborder dans l'ordre souhaité, sauf pour celles se situant dans Dominion, qui demande d'avoir terminé les autres.
Missions de Versant
- Révolte Armée
- Campagne de Recrutement
- Marginaux Jusqu'au Bout
- D'un Seul Coup
- Coup de Bélier
- Trop Plein d'Informations
Brûlure de Carcadia
- Coup d'Éclat
- Attendre et Détruire
- Addition à Régler
- Vision Enflammée
Monts Terminus
- Ombre de la Montagne
- Rixe Cristalline
- Sujet Ténébreux
- Sanctuaire de Corruption
Dominion
- Secrets de l'Arche
- Un Jour, un Univers
- Effondrement
- Ascension Compliqué
- Plan Z
- Ordre de Gardien du Temps
Tout cela offre une belle durée de vie à Borderlands 4
, d'autant plus que le jeu ne s'arrête pas une fois les missions terminées. Il vous restera encore beaucoup à faire grâce à l'endgame assez riche.
Rappelons, pour conclure, que Borderlands 4
, qui est sorti le 12 septembre 2025, est à retrouver sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du titre arrive, quant à elle, le 3 octobre prochain. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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