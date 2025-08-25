Borderlands 4 : Ça s'annonce pas très bon sur Nintendo Switch 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 25 août 2025 à 15h42
Le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 ne serait pas à la hauteur, d'après les retours de testeurs.
Borderlands 4 : Ça s'annonce pas très bon sur Nintendo Switch 2
Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine entrée pour la licence Borderlands est Borderlands 4. Très attendu par la communauté, ce nouvel opus se rendra disponible sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2, quelques temps après son lancement sur consoles et PC. Malheureusement, d'après certains retours, la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 ne serait pas très bonne.

Des retours négatifs pour Borderlands 4 sur Switch 2

borderlands-4-visuel-ennemi
Effectivement, l'utilisateur Twitter/X EpicNNG a, récemment, partagé son avis concernant le portage Nintendo Switch 2 de Borderlands 4, à travers une publication sur ledit réseau social ainsi que via une vidéo sur sa chaîne YouTube, après l'avoir testé lors de la gamescom 2025.
Selon ce dernier, la version Switch 2 de Borderlands 4 ne serait loin d'être bonne, notamment en ce qui concerne le rendu proposé et les performances globales
Borderlands 4 sur la Switch 2 pouvait à peine tourner à 30 FPS avec 4 ennemis à l'écran en mode docké. Le délai d'entrée était horrible et la résolution de rendu semblait avoir été réduite au minimum.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le portage de Borderlands 4 sur Switch 2 ne serait réellement pas à la hauteur, en l'état actuel.

Miniature vidéo

Des semaines supplémentaires pour corriger le tir ? 

borderlands-4-visuel-personnages
Étant donné que Borderlands 4 arrive le 3 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2, contre le 12 septembre pour les autres plateformes, il y a de grandes chances que les développeurs travailleront sur ce portage pendant ces quelques semaines supplémentaires, afin d'améliorer l'expérience. C'est, en tout cas, tout ce que nous espérons pour les joueurs et les joueuses qui ont prévu de jouer à Borderlands 4 sur Switch 2.

À lire également

Borderlands 4 vaudrait en réalité 200 euros d'après le directeur de Gearbox

Borderlands 4 vaudrait en réalité 200 euros d'après le directeur de Gearbox

Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 sort le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du soft est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
  • PC (Steam) :
    • Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction.
    • Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.
  • PlayStation
    • Carte PSN 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction.
    • Carte PSN 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

Plus d'articles

Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous
Borderlands 4 12 septembre 2026

Interview Borderlands 4 : Origines de Loveless, retour de FL4K et secrets des Sirènes, les développeurs se confient à nous

Découvrez l'entretien complet de notre rencontre avec avec Matt Higgins, Chris Neeley, Nick Thurston et Ryan Bailey, développeurs de Borderlands 4, pour évoquer les dernières nouveautés notamment le Pack d'histoire 2.
Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée
Borderlands 4 11 septembre 2026

Borderlands 4 jouable gratuitement sur Steam pour une durée très limitée

Pour son premier anniversaire, Borderlands 4 a décidé de gâter les joueurs en offrant une belle réduction sur le titre mais aussi la possibilité de le tester gratuitement pendant quelques jours.
Borderlands 4 : Le Pack Histoire 2, Loveless la Hackeuse et le Pack Prime 5 sont disponibles
Borderlands 4 10 septembre 2026

Borderlands 4 : Le Pack Histoire 2, Loveless la Hackeuse et le Pack Prime 5 sont disponibles

Gearbox Software vient de publier la mise à jour 1.10 de Borderlands 4, et le deuxième Pack Histoire. Entre l'arrivée de la redoutable Loveless, de nouvelles campagnes narratives captivantes et un week-end de jeu gratuit, les joueurs ont de quoi prolonger le plaisir sur Kairos.

commentaire (0)