Borderlands 4 : Ça s'annonce pas très bon sur Nintendo Switch 2

Le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 ne serait pas à la hauteur, d'après les retours de testeurs.
Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine entrée pour la licence Borderlands est Borderlands 4
. Très attendu par la communauté, ce nouvel opus se rendra disponible sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2, quelques temps après son lancement sur consoles et PC. Malheureusement, d'après certains retours, la version Nintendo Switch 2 de Borderlands 4 ne serait pas très bonne
.
Des retours négatifs pour Borderlands 4 sur Switch 2
Effectivement, l'utilisateur Twitter/X EpicNNG a, récemment, partagé son avis concernant le portage Nintendo Switch 2 de Borderlands 4
, à travers une publication sur ledit réseau social ainsi que via une vidéo sur sa chaîne YouTube, après l'avoir testé lors de la gamescom 2025.
Selon ce dernier, la version Switch 2 de Borderlands 4 ne serait loin d'être bonne, notamment en ce qui concerne le rendu proposé et les performances globales
:
Borderlands 4 sur la Switch 2 pouvait à peine tourner à 30 FPS avec 4 ennemis à l'écran en mode docké. Le délai d'entrée était horrible et la résolution de rendu semblait avoir été réduite au minimum.
Ainsi, comme vous l'aurez compris, le portage de Borderlands 4 sur Switch 2 ne serait réellement pas à la hauteur, en l'état actuel
.
Des semaines supplémentaires pour corriger le tir ?
Étant donné que Borderlands 4
arrive le 3 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2, contre le 12 septembre pour les autres plateformes, il y a de grandes chances que les développeurs travailleront sur ce portage pendant ces quelques semaines supplémentaires, afin d'améliorer l'expérience. C'est, en tout cas, tout ce que nous espérons pour les joueurs et les joueuses qui ont prévu de jouer à Borderlands 4
sur Switch 2.
Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4
sort le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du soft est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :
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