Borderlands 4 : Ça s'annonce pas très bon sur Nintendo Switch 2

Le portage de Borderlands 4 sur Nintendo Switch 2 ne serait pas à la hauteur, d'après les retours de testeurs.

Des retours négatifs pour Borderlands 4 sur Switch 2

Okay I'll just put it bluntly:



Borderlands 4 on the Switch 2 could barely run at 30fps with 4 enemies on screen in docked mode. It had horrendous input delay, and the render resolution was seemingly turned all the way down.



I'll talk more about it in a video maybe tomorrow 😬 — EpicNNG (@EpicNNG) August 22, 2025

Borderlands 4 sur la Switch 2 pouvait à peine tourner à 30 FPS avec 4 ennemis à l'écran en mode docké. Le délai d'entrée était horrible et la résolution de rendu semblait avoir été réduite au minimum.

Des semaines supplémentaires pour corriger le tir ?

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PC (Steam) : Édition Standard → 49,99 € au lieu de 70 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 70,99 € au lieu de 100 €, soit 29 % de réduction. Édition Super Deluxe → 92,99 € au lieu de 130 €, soit 28 % de réduction.

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Comme vous le savez probablement déjà, la prochaine entrée pour la licence Borderlands est. Très attendu par la communauté, ce nouvel opus se rendra disponible sur la dernière-née de Nintendo, la Switch 2, quelques temps après son lancement sur consoles et PC. Malheureusement,Effectivement,, à travers une publication sur ledit réseau social ainsi que via une vidéo sur sa chaîne YouTube, après l'avoir testé lors de la gamescom 2025.Selon ce dernier,Ainsi, comme vous l'aurez compris,Étant donné quearrive le 3 octobre 2025 sur Nintendo Switch 2, contre le 12 septembre pour les autres plateformes, il y a de grandes chances que les développeurs travailleront sur ce portage pendant ces quelques semaines supplémentaires, afin d'améliorer l'expérience. C'est, en tout cas, tout ce que nous espérons pour les joueurs et les joueuses qui ont prévu de jouer àsur Switch 2.Rappelons, en guise de conclusion, quesort le 12 septembre 2025 sur PS5, Xbox Series et PC. La version Nintendo Switch 2 du soft est, quant à elle, prévue pour le 3 octobre. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec une petite réduction sur :