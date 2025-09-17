Accès à l'ascenseur Borderlands 4 : Comment l'obtenir durant la quête « Campagne de recrutement » ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 17 septembre 2025 à 11h37
Nous vous indiquons où trouver l'accès à l'ascenseur durant la quête « Campagne de recrutement » de Borderlands 4.
Accès à l'ascenseur Borderlands 4 : Comment l'obtenir durant la quête « Campagne de recrutement » ?
Peu de temps après la séquence d'introduction, les joueurs et les joueuses de Borderlands 4 rencontrent Claptrap et doivent, ainsi, réaliser la quête « Campagne de recrutement ». Si celle-ci n'est pas très difficile, il se pourrait que vous ne sachiez pas où collecter l'accès à l'ascenseur, qui permet d'accomplir cette mission.

C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, où trouver l'accès à l'ascenseur afin de progresser dans la quête « Campagne de recrutement » de Borderlands 4.

Où trouver l'accès à l'ascenseur dans la quête Campagne de recrutement de Borderlands 4 ?

Sur Borderlands 4, vous obtiendrez, comme dit précédemment, la quête Campagne de recrutement, après avoir terminé l'introduction. Celle-ci vous sera, effectivement, imposée et ajoutée automatiquement à votre journal de missions. Se découpant en plusieurs séquences, vous devrez tout d'abord participer à la visite de Claptrap, puis le suivre et allez éliminer un boss, afin de récupérer le planeur.

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Après cela, vous devrez retourner à l'ascenseur, soit là où vous avez laissé Claptrap, en utilisant le planeur depuis les plateformes désignées. En atteignant le haut de ladite tour, Claptrap vous demandera d'appeler l'ascenseur. Toutefois, cela ne marchera pas car vous ne possédez pas l'accès à l'ascenseur. Un item que vous devez donc chercher par vous-même.

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Néanmoins, sachez que cet élément n'est pas très loin de vous. En effet, vous trouverez l'accès à l'ascenseur sur l'un des corps (celui sur l'image ci-dessous), situé près de votre personnage. Il vous suffit donc de vous en approcher et de cliquer sur l'action « Prendre » (touche Carré sur PlayStation, par exemple) afin de récupérer l'accès à l'ascenseur. Maintenant que vous possédez cet élément clé, il ne vous reste plus qu'à appeler l'ascenseur, en plaçant l'accès dans le dispositif sur la droite, et progresser pour terminer la quête Campagne de recrutement de Borderlands 4.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Borderlands 4 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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