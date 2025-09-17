Accès à l'ascenseur Borderlands 4 : Comment l'obtenir durant la quête « Campagne de recrutement » ?

Nous vous indiquons où trouver l'accès à l'ascenseur durant la quête « Campagne de recrutement » de Borderlands 4.

Où trouver l'accès à l'ascenseur dans la quête Campagne de recrutement de Borderlands 4 ?

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Peu de temps après la séquence d'introduction, les joueurs et les joueuses derencontrent Claptrap et doivent, ainsi, réaliser. Si celle-ci n'est pas très difficile, il se pourrait que vous ne sachiez pas où, qui permet d'accomplir cette mission.C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit,Sur, vous obtiendrez, comme dit précédemment,, après avoir terminé l'introduction. Celle-ci vous sera, effectivement, imposée et ajoutée automatiquement à votre journal de missions. Se découpant en plusieurs séquences, vous devrez tout d'abord participer à la visite de Claptrap, puis le suivre et allez éliminer un boss, afin de récupérer le planeur.Après cela, vous devrez retourner à l'ascenseur, soit là où vous avez laissé Claptrap, en utilisant le planeur depuis les plateformes désignées. En atteignant le haut de ladite tour, Claptrap vous demandera d'appeler l'ascenseur. Toutefois, cela ne marchera pas car vous ne possédez pas. Un item que vous devez donc chercher par vous-même.Néanmoins, sachez que cet élément n'est pas très loin de vous. En effet, vous trouverezsur l'un des corps (celui sur l'image ci-dessous), situé près de votre personnage. Il vous suffit donc de vous en approcher et de cliquer sur l'action « Prendre » (touche Carré sur PlayStation, par exemple) afin de. Maintenant que vous possédez cet élément clé, il ne vous reste plus qu'à appeler l'ascenseur, en plaçant l'accès dans le dispositif sur la droite, et progresser pour terminerRappelons, en guise de conclusion, queest à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC.