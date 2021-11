Beyond Good & Evil 2 : Un développement compliqué, une annulation possible ?

Beyond Good & Evil 2 - The game is suffering a development crisis from a lack of creative direction since the title went into development, which was worsened by Michael Ancel's departure from the studio in September 2020. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) November 12, 2021

Plus de quatre ans après son annonce, et de très (trop) longs mois de silence,. Bien que le studio ait annoncé il y a quelques mois que le titre n'était pas abandonné , le départ, il y a environ un an, de Michel Ancel, directeur créatif, n'a fait qu'aggraver le souci autour du projet. C'est en tout cas ce qu'avance Tom Henderson, insider bien connu pour ses informations pertinentes sur Battlefield et Call of Duty, notamment.Ce dernier affirme qu'en interne, de nombreuses questions se poseraient sur le développement, qui serait en pleine crise. Certains membres de l'équipe estiment que ce n'est qu'une. Il faut dire que Beyond Good & Evil 2, attendu par toute une communauté, ne correspond pas à la nouvelle vision d'Ubisoft, qui est de favoriser les jeux services et free-to-play, à l'image d' Assassin's Creed Infinity et les prochains jeux de l'univers Tom Clancy's, comme Heartland ou Frontline Cependant, compte tenu des dernières informations au sujet de, l'annulation du projet ne semble pas être l'une des options privilégiées. Les développeurs se seraient d'ailleurs concentrés sur la version PC et next-gen du titre, laissant de côté les PS4 et Xbox One . Enfin, Ubisoft avait expliqué, en 2020, que du gameplay serait présenté cette année.