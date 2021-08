Beyond Good & Evil 2 : Ses versions PS4 et Xbox One pourraient être abandonnées

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a quelques jours, Ubisoft rassurait ses joueurs en déclarant que. Même si sa date de sortie reste toujours inconnue, les développeurs ont assuré que le titre sortira bel et bien un jour. Néanmoins, les choses semblent plus compliquées en ce qui concerne la version PS4 et la version Xbox One.Selon les dernières informations, il semblerait que. Cette information a été dévoilée par un utilisateur du forum ResetEra , ce dernier ayant repéré l'absence de la mention PS4 et Xbox One pour la bêta du jeu, le tout directement sur le site Ubisoft.Initialement prévu sur PS4, Xbox One et PC, nous pouvons désormais penser que le studio a changé ses plans au vu de la situation. Cela fait en effet plusieurs années que le titre est dans les cartons d', et après quelques problèmes rencontrés avec notamment la direction de, qui a depuis quitté le studio, la date de sortie du titre se fait toujours attendre.Récemment, dans le cadre de la publication du bilan financier de l'éditeur français , le Chief Financial Officer (CFO) d’Ubisoft,, a déclaré qu'il était trop tôt pour savoir si oui ou nonpourrait sortir à partir du mois de mai 2023. En revanche, il a tout de même précisé que « de bons progrès ont été faits » sur le jeu ces derniers temps. Rappelons également que du gameplay est censé être montré cette année