Beast of Reincarnation sera-t-il un Souls-like ? Son réalisateur répond

Beast of Reincarnation face aux critiques, un patch d'urgence déployé

À peine un jour après son lancement, le nouveau jeu d'action-RPG de Game Freak, Beast of Reincarnation, s'apprête déjà à recevoir une mise à jour majeure. Face aux retours mitigés des joueurs, le studio japonais promet de corriger rapidement le rythme de l'histoire et d'améliorer l'expérience globale.