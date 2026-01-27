Beast of Reincarnation sera-t-il un Souls-like ? Son réalisateur répond

Depuis la présentation du Xbox Developer Direct, les comparaisons entre Beast of Reincarnation et les Souls-like se multiplient. Mais dans une interview donnée au magazine Famitsu, son réalisateur a voulu clarifié certains points.
Bien loin des projets habituels proposés par Game Freak, Beast of Reincarnation
va proposer une épopée fantastique mêlant nature corrompue, esprits et combats nerveux. Présenté pour la première fois en juin 2025, le jeu a rapidement piqué la curiosité des amateurs d'action et des passionnés d'affrontements épiques comme ceux proposés dans Elden Ring.
Pas de monde ouvert ni de jeu en ligne pour Beast of Reincarnation
D'ailleurs, le système de combat incluant des parades et des esquives a immédiatement été comparé à celui des jeux de From Software, laissant planer le doute quant à la nature du titre. Mais malgré ce que semblent suggérer les premiers trailers partagés, Beast of Reincarnation ne sera pas un Souls-like
. Kota Furushima, le réalisateur du jeu, a récemment dissipé ces interrogations. Interrogé par le magazine japonais Famitsu
et traduit par GamesRadar, l'échange en question porte principalement sur le système de combat et l'exploration dans Beast of Reincarnation. Dans un premier temps, il explique que le titre ne propose pas un monde ouvert, mais plus un voyage sur « un long et vaste chemin »
.
C'est un long voyage à travers une grande variété d'environnements. On peut le considérer comme un long et vaste chemin. Plutôt qu'un monde totalement ouvert, c'est une sorte de route vers Kyoto découpée en niveaux correspondant à des quartiers.
Un système de combat « hybride » mêlant jeu en temps réel et au tour par tour
Kota Furushima indique également que Beast of Reincarnation ne possèdera pas de contenu en ligne afin que les joueurs se concentrent sur l'élément clé du titre : « La relation entre le joueur et l'animal »
. Quant au système de combat et à la difficulté, elle s'éloigne des Souls-like car Game Freak veut que le jeu soit accessible au plus grand nombre.
Il précise que « nous avons fait en sorte que le jeu soit accessible même à ceux qui ne sont pas des experts en jeux d'action. Vous pouvez choisir votre niveau de difficulté ; en cas de doute, je vous recommande d'opter pour un niveau plus facile
». Pour découvrir ces difficultés, il faut désormais patienter jusqu'à l'été 2026
, date à laquelle Beast of Reincarnation sera disponible sur PC, sur PlayStation 5 et sur Xbox Series.
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