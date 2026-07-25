Beast of Reincarnation : Date de sortie, plateformes, gameplay, tout savoir avant sa sortie

Découvrez toutes les informations importantes à connaître à propos de Beast of Reincarnation, l'action-RPG de Game Freak.

Afin de vous préparer au mieux à la sortie du prochain jeu de Game Freak, voici un récapitulatif des informations à savoir concernant Beast of Reincarnation, notamment à propos de sa date de sortie, son prix, son histoire, son gameplay ou encore les plateformes visées.

Date de sortie de Beast of Reincarnation

C'est dès cet été 2026 que les joueurs et les joueuses vont pouvoir se plonger dans les aventures d'Emma ainsi que de Koo, étant donné que la date de sortie de Beast of Reincarnation est fixée au 4 août de cette année. C'est lors du State of Play de février dernier que les développeurs ont dévoilé cette information.

Sur quelle(s) plateforme(s) sort Beast of Reincarnation ?

Malheureusement, tout le monde ne pourra pas découvrir le nouveau jeu de Game Freak puisque Beast of Reincarnation doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC. Le studio de développement n'a pas annoncé de versions PS4 et Xbox One.

Quel est le prix de Beast of Reincarnation ?

Avant tout, soulignons que Beast of Reincarnation proposera deux éditions distinctes. L'une d'entre elles n'est pas affichée au même prix sur les différents stores. Ainsi, il faut compter 54,99 € pour l'édition Standard de Beast of Reincarnation, et ce, sur toutes les plateformes de jeu. En revanche, l'édition Deluxe numérique/digitale est affichée à 63,99 € sur Steam et sur le Microsoft Store, contre 64,99 € sur le PS Store.

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Beast of Reincarnation est-il un jeu multijoueur ?

À travers ses différentes communications officielles et depuis sa première révélation, Game Freak a bien précisé que Beast of Reincarnation est un jeu solo. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, le titre ne dispose pas de dimension multijoueur.













Qu'est-ce que Beast of Reincarnation ?

Développé par Game Freak, Beast of Reincarnation est catégorisé comme un action-RPG. Celui-ci met en scène deux personnages principaux : une jeune femme, Emma, ainsi que Koo, qui est décrit comme un « chien contaminé par le fléau ».

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Quelle est l'histoire de Beast of Reincarnation ?

Beast of Reincarnation invite à suivre le périple d'Emma et de Koo, qui prend place dans un monde post-apocalyptique « splendide et cruel ». Celui-ci est également décrit comme « un univers en constante évolution, dans lequel des forêts ont brusquement recouvert les terres désolées », sur la page Steam du titre. Condamnée à vivre une vie de paria, Emma, en compagnie de Koo, doit alors affronter des boss afin de capturer leurs pouvoirs, et ce, dans le but de vaincre la Bête de la Réincarnation.

Au cœur d'un Japon post-apocalyptique, le dernier espoir de l'humanité repose sur Emma, condamnée à mener une vie de paria, et Koo, un chien contaminé par le fléau. Ensemble, cette femme et son allié canin embarquent pour une grande aventure.

Quel est le gameplay de Beast of Reincarnation ?

Beast of Reincarnation proposera des arbres de compétences uniques, mais aussi divers équipements et des pierres spirituelles. Sur ce point, les développeurs ont précisé que nous aurons accès à un arsenal varié, qui « permettra de choisir entre combat à distance, furtif ou bien agressif ». De ce fait, chacun pourra adopter son style de jeu selon ses préférences.

Dans cet action-RPG, votre périple vous amènera à vivre des moments de solitude, mais également à apprécier la fiabilité et le réconfort de votre compagnon. Savourez un univers en constante évolution, dans lequel des forêts ont brusquement recouvert les terres désolées. Au fil de leur périple à travers ce monde magnifique, mais cruel, Emma et Koo verront leur lien et leurs capacités s'épanouir.

Durant les combats, les joueurs et les joueuses devront tirer parti des capacités d'épéiste d'Emma, tout en « ordonnant à Koo d'exécuter des techniques diverses et variées, comme un RPG au tour par tour ». Il faudra donc s'intéresser à la synergie entre ces deux personnages pour venir à bout des multiples dangers et ennemis sur Beast of Reincarnation.

Rendez-vous au début du mois d'août 2026 pour découvrir Beast of Reincarnation, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC.