Beast of Reincarnation révèle son gameplay et sa date de sortie

Lors du Xbox Developer Direct du 22 janvier, Game Freak a partagé de nouveaus détails sur Beats of Reincarnation, notamment sa fenêtre de lancement.

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Plus de détails sur l'histoire, les menaces et les mécaniques de combat de Beast of Reincarnation

Un voyage aussi envoutant que dangereux prévu dans quelques mois à peine

En juin 2025, Game Freak surprenait le monde entier en présentant un projet bien loin de ses productions habituelles.avec son nouveau titre :. Loin du RPG axé sur la collection de monstres qui a fait sa renommée, cette nouvelle aventure orientée action puise plutôt ses inspirations dans des titres comme Nioh.Depuis cette première présentation, peu d'informations avaient été dévoilées sur Beast of Reincarnation. Mais le Xbox Developer Direct de a été l'occasion pour Game Freak de parler davantage du titre en présentant certaines de ses caractéristiques, des séquences de gameplay ainsi que l'information la plus attendue par les curieux.Dans une vidéo de plus de 10 minutes, les développeurs ont apporté quelques précisions sur l'histoire et les caractéristiques de Beast of Reincarnation. Lors de sa révélation, les joueurs avaient appris que l'histoire se déroulait en l'an 4026, dans un Japon postapocalyptique.Là-bas, une créature donnant son nom au jeu répand le Fléau, une malédiction qui corrompt le monde.et de ramener la paix. Mais pour y parvenir, ils devront éliminer des créatures hybrides végétales affectées par la même malédiction.Pour ce qui est du gameplay, Beast of Reincarnation combine l'action de jeux nerveux comme Sekiro, Elden Ring ou Nioh à des éléments classiques de RPG commeà utiliser ou des charmes pour renforcer les pouvoirs d'Emma. Via, les joueurs pourront adapter leur expérience de jeu en privilégiant le combat au corps-à-corps ou plus éloigné.Si les combats contre les Nushi peuvent intimider les joueurs, Beats of Reincarnation prometDans les dernières minutes de cette présentation, Game Freak a confirmé que Beast of Reincarnation serait officiellement, sans date plus précise pour le moment. Vous pourrez retrouver cette nouvelle épopée action-RPG sur PC, sur PlayStation 5 et sur Xbox Series. Enfin, il est précisé que