Beast of Reincarnation s'offre un nouveau trailer et plusieurs détails

Game Freak a, récemment, partagé un nouveau trailer et de plus amples informations concernant Beast of Reincarnation.

Très attendu par la communauté, le nouveau titre de Game Freak, Beast of Reincarnation, a refait parler de lui, il y a peu de temps. Les développeurs ont, ainsi, révélé une nouvelle vidéo présentant Beast of Reincarnation, tout en apportant des détails sur l'histoire et le monde.

Un nouveau trailer pour Beast of Reincarnation

C'est durant le PC Gaming Show, qui a eu lieu le dimanche 7 juin 2026 dans la soirée, que Game Freak a partagé un nouveau trailer pour Beast of Reincarnation. Ainsi, les joueurs et les joueuses ont pu profiter d'un nouvel aperçu du titre de Game Freak, notamment concernant le monde, mais aussi le système de combat.

Étant donné qu'il s'agit d'une vidéo interview, le directeur du jeu Kota Furushima a partagé des informations complémentaires concernant l'histoire, les personnages et le monde de Beast of Reincarnation.

Des détails sur le monde et l'histoire de Beast of Reincarnation

Pour rappel, Beast of Reincarnation, qui est décrit comme un action-RPG, nous invite à suivre le périple d'Emma, et son allié canin, Koo. L'aventure prend place dans un Japon post-apocalyptique, marqué par le Fléau/« The Blight », qui a profité de nouveaux détails grâce aux propos de Kota Furushima :

L'univers de Beast of Reincarnation est en train d'être ravagé par une force appelée le Fléau/The Blight. The Blight s'attaque à tous les êtres vivants - plantes comme animaux - et les transforme en créatures appelées les Malefact, les Corrompus.

Dès lors, le titre nous invitera à parcourir le monde afin de défaire le Beast of Reincarnation : « À l'origine de ce fléau se trouve un être connu sous le nom de Beast of Reincarnation. Emma, l'héroïne, et son compagnon canin, Koo, qui est lui-même un Malefact, partent ensemble à l'aventure pour vaincre le Beast of Reincarnation ».

Beast of Reincarnation nous en dit plus sur sa protagoniste

Dans ladite vidéo, Kota Furushima explique également que la protagoniste de Beast of Reincarnation, Emma, est également affectée par le Fléau. Celui lui octroie, d'ailleurs, le pouvoir des plantes, mais l'a privée de sa mémoire et d'émotions :

Notre protagoniste, Emma, vit sa vie dépourvue de souvenirs et d'émotions. Désespérée de comprendre ce que sont réellement les « émotions », Emma rencontre Koo, un compagnon qui devrait naturellement être son ennemi, et ensemble, ils se lancent dans un voyage. En tirant parti de la synergie entre Emma et Koo, nous avons réussi à combiner la profondeur stratégique liée au commandement des techniques de Koo avec l'action palpitante en temps réel des talents d'épéiste d'Emma.

Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation doit débarquer le 4 août 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.