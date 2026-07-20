Beast of Reincarnation donne une précision intéressante sur sa durée de vie

Il ne reste plus que quelques jours à patienter avant l'arrivée de Beast of Reincarnation. Pour l'occasion, découvrez les ultimes précisions sur la nouvelle licence de Game Freak.

Faites-vous partie des impatients qui ont hâte de découvrir le voyage d'Emma et de Koo, deux héros parias dans le Japon méconnaissable de l'an 4026 ? Alors sachez que l'attente est presque terminée ! Beast of Reincarnation sera lancé dans quelques jours à peine et il promet une aventure prenante, entourée de mystère, de vérités dangereuses et de créatures corrompues par le Fléau.

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Si le titre de Game Freak a révélé une partie de ses mécaniques de combat en vidéo, une preview partagée par IGN vient donner quelques informations supplémentaires. L'une d'elles concerne la durée de vie de l'histoire principale.

Une trame centrale partageant un point commun avec Ghost of Yotei ou Stellar Blade

Dans cette vidéo, les développeurs ont confié que l'histoire de Beast of Reincarnation s'étendait sur 30 à 40 heures environ. Bien sûr, cette durée de vie est donnée à titre indicatif et peut varier en fonction de la difficulté des combats ou du temps pris par les joueurs pour parcourir le Japon post-apocalyptique. Mais une telle durée promet une épopée assez riche car elle est proche de celles d'autres jeux solo appréciés des joueurs.

En effet, des titres comme Sekiro: Shadows die Twice, Stellar Blade, Final Fantasy XVI ou Ghost of Yotei proposaient une durée de vie similaire sur leurs trames principales respectives.

Mais étant le studio qui a créé Pokémon, il est difficile de ne pas faire un parallèle avec les jeux de la saga. En se basant sur les données du site HowLongToBeat, Beast of Reincarnation aurait une durée de vie située entre celles de Légendes Pokémon: Z-A et Pokémon Pokopia (même s'ils n'ont pas été développés par Game Freak).

Une durée de vie très acceptable (mais pouvant être plus longue) pour Beast of Reincarnation

Cependant, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une simple estimation liée à la trame principale. Les informations sur les contenus annexes sont encore peu nombreuses et les explorateurs prendront peut-être plus de temps pour explorer ce monde post-apocalyptique ou pour traquer toutes les créatures infestées par les plantes.

Pour le découvrir, Game Freak nous donne rendez-vous dès le 4 août 2026, date à laquelle Beast of Reincarnation sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.