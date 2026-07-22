Beast of Reincarnation est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 22 juillet 2026 à 15h38
Plusieurs personnes au sein de la communauté s'interrogent à propos de la présence ou non de Beast of Reincarnation dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Beast of Reincarnation est-il dans le Game Pass ?

Développé par Game Freak, Beast of Reincarnation, qui est considéré comme un action-RPG, est assez attendu par les joueurs et les joueuses. D'ailleurs, certains d'entre eux se demandent notamment si le titre est présent dans le Game Pass afin de savoir s'il est nécessaire de passer par la case achat ou si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant.

Dans ce qui suit, nous vous apportons toutes les informations à connaître à propos de l'arrivée de Beast of Reincarnation dans le Game Pass.

Beast of Reincarnation est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera certainement ravie d'apprendre que la réponse est positive : Beast of Reincarnation entre dans le catalogue du Game Pass, dès son lancement, qui est, pour rappel, programmé pour le 4 août 2026. Cette information a notamment été partagée lorsque XBOX a révélé la deuxième vague des jeux entrants dans le catalogue au cours du mois de juillet 2026, via une publication sur Twitter/X et un article sur le site officiel.

À ce propos, soulignons que Beast of Reincarnation est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass, pour Cloud, Xbox Series, appareils portables et PC. Dès lors, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir Beast of Reincarnation via le service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Néanmoins, il se peut que Game Freak décide de retirer son titre du Game Pass à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, à jour cet article.

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En guise de conclusion, rappelons que Beast of Reincarnation sort le 4 août 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series ainsi que sur PC.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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