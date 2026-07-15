Beast of Reincarnation : Les mécaniques de combat montrées en vidéo et elles rappellent certains titres

À trois semaines de son lancement, le réalisateur Kota Furushima fait de nouvelles révélations sur Beast of Reincarnation, notamment sur le système de combat et la durée de vie du titre.

Imaginé par le studio qui a créé Pokémon, Beast of Reincarnation s'éloigne totalement de l'univers aux petits monstres en offrant une aventure mêlant amitié fantastique, combats nerveux et exploration dans un Japon post-apocalyptique.

Alors qu'il sera disponible dans quelques semaines, les aperçus mis en ligne et quelques échanges avec le réalisateur du titre permettent d'en apprendre plus sur la mystérieuse aventure d'Emma et Koo.

Une mécanique de combat de Beast of Reincarnation inspirée par plusieurs RPG

S'il a souvent été comparé à un Souls-like ou encore à Sekiro: Shadows Die Twice, Beast of Reincarnation possède un système de combat mêlant action en temps réel et compétences déclenchées à la demande. L'une d'elles, présentée en vidéo sur la chaine YouTube Fictions, devrait d'ailleurs esquisser un sourire à celles et ceux qui ont joué à Clair Obscur: Expedition 33.

Le jeu inclut notamment des « Bloom Arts », des techniques spéciales lancées avec Koo. Or, si elles sont lancées au bon moment, elles feront davantage de dégâts. Ce système rappelle les QTE en forme de losange apparaissant quand les membres de l'expédition lancent une compétence ou une attaque spéciale. Le Bloom Art utilisé aura alors plusieurs atouts comme déstabiliser l'adversaire, briser ses défenses ou réunir les ennemis à un même spot pour faire une attaque groupée.

Enfin, quand vous souhaiterez lancer une compétence spéciale, l'action va ralentir pour vous permettre de naviguer dans les menus, de la même manière que dans Final Fantasy VII Remake.

Un jeu qui ne proposera pas un monde ouvert, mais promet de nombreuses heures de jeu

Lors d'un entretien avec Game Informer, Kota Furushima a précisé que Beast of Reincarnation proposera « environ 10 "niveaux" représentant près de 30 heures de jeu. » Chaque niveau pourra être exploré librement, permettant notamment de résoudre des énigmes annexes ou de trouver des objets pouvant améliorer les capacités d'Emma et Koo. Toutefois, le réalisateur ne précise pas si cette « durée de jeu » concerne uniquement la trame principale ou si elle inclut l'exploration et le contenu annexe du jeu.

Si cet aperçu vous donne envie, nous vous rappelons que Beast of Reincarnation sera disponible à partir du 4 août 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.