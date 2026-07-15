Beast of Reincarnation : Les mécaniques de combat montrées en vidéo et elles rappellent certains titres

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 15 juillet 2026 à 15h40
À trois semaines de son lancement, le réalisateur Kota Furushima fait de nouvelles révélations sur Beast of Reincarnation, notamment sur le système de combat et la durée de vie du titre.
Beast of Reincarnation : Les mécaniques de combat montrées en vidéo et elles rappellent certains titres

Imaginé par le studio qui a créé Pokémon, Beast of Reincarnation s'éloigne totalement de l'univers aux petits monstres en offrant une aventure mêlant amitié fantastique, combats nerveux et exploration dans un Japon post-apocalyptique.

Alors qu'il sera disponible dans quelques semaines, les aperçus mis en ligne et quelques échanges avec le réalisateur du titre permettent d'en apprendre plus sur la mystérieuse aventure d'Emma et Koo.

Une mécanique de combat de Beast of Reincarnation inspirée par plusieurs RPG

beast-of-reincarnation-2

S'il a souvent été comparé à un Souls-like ou encore à Sekiro: Shadows Die Twice, Beast of Reincarnation possède un système de combat mêlant action en temps réel et compétences déclenchées à la demande. L'une d'elles, présentée en vidéo sur la chaine YouTube Fictions, devrait d'ailleurs esquisser un sourire à celles et ceux qui ont joué à Clair Obscur: Expedition 33.

Le jeu inclut notamment des « Bloom Arts », des techniques spéciales lancées avec Koo. Or, si elles sont lancées au bon moment, elles feront davantage de dégâts. Ce système rappelle les QTE en forme de losange apparaissant quand les membres de l'expédition lancent une compétence ou une attaque spéciale. Le Bloom Art utilisé aura alors plusieurs atouts comme déstabiliser l'adversaire, briser ses défenses ou réunir les ennemis à un même spot pour faire une attaque groupée. 

Miniature vidéo

Enfin, quand vous souhaiterez lancer une compétence spéciale, l'action va ralentir pour vous permettre de naviguer dans les menus, de la même manière que dans Final Fantasy VII Remake. 

Un jeu qui ne proposera pas un monde ouvert, mais promet de nombreuses heures de jeu 

beast-of-reincarnation-environnement

Lors d'un entretien avec Game Informer, Kota Furushima a précisé que Beast of Reincarnation proposera « environ 10 "niveaux" représentant près de 30 heures de jeu. » Chaque niveau pourra être exploré librement, permettant notamment de résoudre des énigmes annexes ou de trouver des objets pouvant améliorer les capacités d'Emma et Koo. Toutefois, le réalisateur ne précise pas si cette « durée de jeu » concerne uniquement la trame principale ou si elle inclut l'exploration et le contenu annexe du jeu. 

Si cet aperçu vous donne envie, nous vous rappelons que Beast of Reincarnation sera disponible à partir du 4 août 2026 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series. 

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Beast of Reincarnation s'offre un nouveau trailer et plusieurs détails
Beast of Reincarnation 09 juin 2026

Beast of Reincarnation s'offre un nouveau trailer et plusieurs détails

Game Freak a, récemment, partagé un nouveau trailer et de plus amples informations concernant Beast of Reincarnation.
Beast of Reincarnation révèle sa date de sortie dans un nouveau trailer
Beast of Reincarnation 13 février 2026

Beast of Reincarnation révèle sa date de sortie dans un nouveau trailer

Game Freak a révélé la date de sortie de son prochain jeu, Beast of Reincarnation, qui arrive dans quelques mois seulement.
Beast of Reincarnation sera-t-il un Souls-like ? Son réalisateur répond
Beast of Reincarnation 27 janvier 2026

Beast of Reincarnation sera-t-il un Souls-like ? Son réalisateur répond

Depuis la présentation du Xbox Developer Direct, les comparaisons entre Beast of Reincarnation et les Souls-like se multiplient. Mais dans une interview donnée au magazine Famitsu, son réalisateur a voulu clarifié certains points.

commentaire (0)