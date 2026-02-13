Beast of Reincarnation révèle sa date de sortie dans un nouveau trailer

Game Freak a révélé la date de sortie de son prochain jeu, Beast of Reincarnation, qui arrive dans quelques mois seulement.

Beast of Reincarnation dévoile sa date de sortie

Un nouveau trailer pour Beast of Reincarnation

Dans cet action-RPG, votre périple vous amènera à vivre des moments de solitude, mais également à apprécier la fiabilité et le réconfort de votre compagnon. Savourez un univers en constant évolution, dans lequel des forêts ont brusquement recouvert les terres désolées. Au fil de leur périple à travers ce monde magnifique, mais cruel, Emma et Koo verront leur lien et leurs capacités s'épanouir.

Depuis sa toute première révélation,n'a eu de cesse que d'intriguer les joueurs et les joueuses. Le nouveau jeu de Game Freak, qui s'éloigne des Souls-like selon son réalisateur, est ainsi plutôt attendu par la communauté. D'ailleurs,, que les joueurs et les joueuses ont pu suivre en fin de soirée. Durant cet événement, Game Freak a partagé une information importante :. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, PC et Xbox Series. Et s'il y a encore quelques mois à attendre,plutôt épique., qui est décrit comme un action-RPG, invitera ainsi les joueurs et les joueuses à incarner Emma, qui est « condamnée à vivre une vie de paria ». Cette dernière est notamment accompagnée de Koo, qui est un chien « contaminé par le fléau ». D'ailleurs, cette nouvelle vidéo est l'occasion de voir Emma et Koo à l'action, que ce soit lors de phases de combat ou d'exploration. Les séquences de gameplay proposées montrent, par ailleurs, qu'Emma peut être équipée de différentes armes. Sur la page Steam du titre, nous pouvons lire les mots suivants concernantRendez-vous donc le 4 août 2026 pour découvrir les aventures d'Emma et Koo, narrées dans. Le titre arrivera, à cette date, sur PS5, Xbox Series et PC.