Beast of Reincarnation : Patch notes v1.0.7 du 9 août, les détails

Retrouvez le patch notes de la mise à jour v1.0.7 de Beast of Reincarnation, publié ce 9 août sur PC, PS5 et Xbox Series.

Game Freak a très vite réagi après la sortie en demi-teinte de Beast of Reincarnation la semaine dernière. Un premier correctif a été publié hier dans la soirée, permettant de régler les soucis les plus mentionnés par les joueurs, tout en apportant de légères améliorations, notamment du côté narratif. D'autres mises à jour similaires devraient être rapidement publiées, dans le but de répondre aux attentes des joueurs.

Sans plus attendre, vous pouvez retrouver le patch notes de la mise à jour v1.0.7 du 9 août, en français, ci-dessous.

Patch v1.0.7 Beast of Reincarnation Divers ajustements de la caméra du joueur, à la fois en combat et hors combat. Des ajustements supplémentaires de la caméra seront effectués à l'avenir.

Ajustements de la taille du texte dans tout le jeu. D'autres ajustements de la taille du texte sont en cours de planification.

Le rythme de l'histoire a été légèrement ajusté en veillant à ce que certaines conversations renforçant l'affinité, qui pouvaient se produire plusieurs fois d'affilée, soient désormais limitées à une fois par jour. Des mises à jour supplémentaires sont prévues pour améliorer encore l'expérience des cinématiques. Nous partagerons plus de détails dès que possible.

Le paramètre par défaut des cinématiques est passé du mode Cinématique au mode Performance. Cela signifie que les cinématiques ne s'exécuteront plus à 24 images par seconde par défaut, bien que l'option reste disponible. Veuillez noter que si vous avez déjà réglé cette option sur Cinématique, le passage au mode Performance appliquera ce changement pour la suite.

Les joueurs peuvent désormais modifier l'attribution de la touche d'interaction dans les paramètres.

Ajustements de la fenêtre de parade lorsque Emma subit des dégâts.

Correction d'un bug où, si la touche d'interaction était attribuée au bouton carré ou X, appuyer dessus pendant l'événement de l'histoire où vous parlez à Kagura sur le Walker donnait la priorité de manière incorrecte à se reposer jusqu'au matin, vous empêchant de parler à Kagura.

Divers ajustements d'équilibrage des boss pour tous les niveaux de difficulté.

Divers ajustements d'équilibrage des rencontres d'ennemis en difficulté Normale.

Correction d'un bug qui empêchait la sauvegarde correcte des changements de type d'icône de bouton.

Correction d'un bug qui réinitialisait les paramètres de mise à l'échelle lors du redémarrage du jeu.

Correction d'un bug lié à la synchronisation verticale. La modification des paramètres de synchronisation verticale n'aura plus d'impact sur les paramètres de résolution du joueur.

Diverses corrections de bugs supplémentaires, incluant : Correction d'un problème où le 6ème golem dans Subcity 01 était difficile à trouver. Correction d'un problème où Emma devenait incapable d'interagir si un Bloom Art était annulé.



Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation est sorti ce 4 août 2026, et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :