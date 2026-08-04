Durée de vie Beast of Reincarnation : Combien d'heures pour le terminer ?

Retrouvez des informations concernant la durée de vie de Beast of Reincarnation, et donc le nombre d'heures nécessaires pour le terminer.

Disponible en ce début de mois d'août, Beast of Reincarnation est la nouvelle production de Game Freak, les développeurs de la licence mondialement connue Pokémon. Si nous nous éloignons drastiquement de la capture de créature et des combat au tour par tour, il n'en reste pas moins un titre attendu. Nous avons ici affaire à un action-RPG se déroulant dans un Japon futuriste, en l'an 4026, où nous incarnons Emma, accompagnée de son chien Koo. Étant donné que la question revient souvent, nous vous dévoilons la durée de vie de Beast of Reincarnation.

Durée de vie de Beast of Reincarnation

Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Beast of Reincarnation dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Si vous souhaitez tout voir et tout faire sur le jeu, afin d'obtenir le 100 %, vous passerez nécessairement plus de temps dessus qu'une personne ne désirant que finir l'histoire principale. Par ailleurs, en fonction du mode de difficulté choisi, il se peut que vous passiez un peu plus de temps dans certaines séquences.













Combien d'heures pour terminer Beast of Reincarnation ?

Néanmoins, grâce à aux informations communiquées par les développeurs, notre expérience personnelle et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation à propos de la durée de vie de Beast of Reincarnation, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le titre de Game Freak. Afin que cela soit plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, réaliser l'aventure avec un peu d'exploration ou bien décrocher le 100 %/Platine du titre.

Terminer l'histoire de Beast of Reincarnation en ligne droite → Environ 30 à 40 heures.

→ Environ 30 à 40 heures. Terminer l'histoire de Beast of Reincarnation et un peu d'exploration → Une cinquantaine d'heures.

→ Une cinquantaine d'heures. Terminer Beast of Reincarnation à 100 % → Entre 60 et 80 heures.

Ainsi, la durée de vie de Beast of Reincarnation est plutôt correcte pour un jeu vendu 54,99 € et conviendra très certainement à toutes celles et ceux recherchant une aventure qui les accompagnera plusieurs dizaines d'heures.

Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation est sorti ce 4 août 2026, et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :