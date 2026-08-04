Beast of Reincarnation : La liste complète des trophées et des succès

Comme la quasi-totalité des jeux, Beast of Reincarnation possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.

Disponible depuis le début du mois d'août 2026, Beast of Reincarnation dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine du nouveau jeu des développeurs de Pokémon doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Beast of Reincarnation.

La liste des trophées et succès de Beast of Reincarnation

Pour obtenir le 100 % ou Platine de Beast of Reincarnation, qui est nommé « Devoir accompli », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, réaliser diverses activités dans le monde effectuer des actions bien précises (améliorer des techniques, lire des documents, battre des boss...). Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Beast of Reincarnation (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler).

Trophée Action Devoir accompli Obtenez tous les trophées. Maîtrise des lames Vous avez amélioré la totalité des techniques de lame et des coups de grâce d'Emma au maximum. Fleurs en profusion Améliorez toutes les techniques de floraison de Koo au maximum. La vie après la fin Atteignez la fin du jeu. La fin de la réincarnation Triomphez de la Bête de la réincarnation. Passionnée de lames Améliorez chaque lame au maximum. Maîtrise des munitions Améliorez chaque arme à distance, type de flèche et type de carreau au maximum. Meilleure amie Atteignez le niveau maximal d'entente avec Kagura. Proche compagnon Atteignez le niveau maximal d'entente avec Koo. Gourmande Récupérez tous les livres de cuisine et d'agriculture. Madame Je-sais-tout Lisez tous les documents. Le réceptacle ultime Atteignez le niveau 100 avec Emma. L'ami parfait Atteignez le niveau 100 avec Koo. Réincarnée Terminez le mode Nouvelle partie+. Voici la vérité Découvrez tous les tableaux. Âme retrouvée Vous avez découvert tous les sanctuaires. Éveil de l'arbre géant Obtenez toutes les compétences d'Emma. Arbre géant en fleurs Obtenez toutes les compétences de Koo. Les joies du camping Vous avez découvert tous les campements. Collectionneuse de lames Obtenez toutes les lames. Fan de manuels Obtenez tous les manuels pour chaque type de flèche et de carreau. Main verte Obtenez chaque type de semis. Premier arrivé, premier servi Parlez à 30 golems gardiens. Duelliste itinérante Éliminez tous les golems d'élite. Dégénérescence Réinitialisez vos points d'attributs pour la première fois. La Scelleuse Éliminez 300 Infâmes. Repos des disparus Éliminez 300 golems. La main à la patte Fabriquer 30 fois des objets avec Koo. L'heure du goûter Donner une friandise à Koo pour la première fois. Se connaître, se reconnaître Avoir une discussion profonde avec Kagura pour la première fois. Le meilleur ami de l'Homme Avoir une discussion profonde avec Koo pour la première fois. Horreur céleste Regarder le croissant de lune. Enchevêtrés S'enchevêtrer avec Koo pour la première fois. Flambeau des Purificateurs Obtenez la tenue de Purificatrice. Premier feu Vous avez découvert votre premier campement. Lieu du retour Vous avez découvert votre premier sanctuaire. Touchée par le fléau Améliorez un attribut pour la première fois. Le fin de Rangifer Éliminez Rangifer. La fin de Lacerta Éliminez Lacerta. La fin d'Ursa Éliminez Ursa. La fin de Corvus Éliminez Corvus. La fin d'Erymanth Éliminez Erymanth. Koo de grâce Éliminez la forme de Nushi de Koo. La fin de Taurus Éliminez Taurus. Shidou et Chimère Éliminez Shidou et Chimère. Kunai et Kirin Éliminez Kunai et Kirin.













Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation est sorti ce 4 août 2026, et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :