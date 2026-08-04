Beast of Reincarnation : La liste complète des trophées et des succès

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 04 août 2026 à 14h25
Comme la quasi-totalité des jeux, Beast of Reincarnation possède plusieurs trophées et succès, qu'il est nécessaire de débloquer afin d'obtenir le 100 % ou Platine. Nous vous partageons la liste complète.
Beast of Reincarnation : La liste complète des trophées et des succès

Disponible depuis le début du mois d'août 2026, Beast of Reincarnation dispose, comme la plupart des autres jeux, de plusieurs trophées et succès. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui désirent décrocher le 100 % ou Platine du nouveau jeu des développeurs de Pokémon doivent absolument s'y intéresser et surtout consulter les intitulés. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous partageons la liste complète des trophées et succès de Beast of Reincarnation.

La liste des trophées et succès de Beast of Reincarnation

Pour obtenir le 100 % ou Platine de Beast of Reincarnation, qui est nommé « Devoir accompli », les joueurs et les joueuses doivent progresser dans l'aventure principale, réaliser diverses activités dans le monde effectuer des actions bien précises (améliorer des techniques, lire des documents, battre des boss...). Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées et succès de Beast of Reincarnation (attention, certains intitulés peuvent vous spoiler).

Trophée Action
 Devoir accompli   Obtenez tous les trophées. 
 Maîtrise des lames   Vous avez amélioré la totalité des techniques de lame et des coups de grâce d'Emma au maximum. 
 Fleurs en profusion   Améliorez toutes les techniques de floraison de Koo au maximum. 
 La vie après la fin   Atteignez la fin du jeu. 
 La fin de la réincarnation   Triomphez de la Bête de la réincarnation. 
 Passionnée de lames   Améliorez chaque lame au maximum. 
 Maîtrise des munitions   Améliorez chaque arme à distance, type de flèche et type de carreau au maximum. 
 Meilleure amie   Atteignez le niveau maximal d'entente avec Kagura. 
 Proche compagnon   Atteignez le niveau maximal d'entente avec Koo. 
 Gourmande   Récupérez tous les livres de cuisine et d'agriculture. 
 Madame Je-sais-tout   Lisez tous les documents. 
 Le réceptacle ultime   Atteignez le niveau 100 avec Emma. 
 L'ami parfait   Atteignez le niveau 100 avec Koo. 
 Réincarnée   Terminez le mode Nouvelle partie+. 
 Voici la vérité   Découvrez tous les tableaux. 
 Âme retrouvée   Vous avez découvert tous les sanctuaires. 
 Éveil de l'arbre géant   Obtenez toutes les compétences d'Emma. 
 Arbre géant en fleurs   Obtenez toutes les compétences de Koo. 
 Les joies du camping   Vous avez découvert tous les campements. 
 Collectionneuse de lames   Obtenez toutes les lames. 
 Fan de manuels   Obtenez tous les manuels pour chaque type de flèche et de carreau. 
 Main verte   Obtenez chaque type de semis. 
 Premier arrivé, premier servi   Parlez à 30 golems gardiens. 
 Duelliste itinérante   Éliminez tous les golems d'élite. 
 Dégénérescence   Réinitialisez vos points d'attributs pour la première fois. 
 La Scelleuse   Éliminez 300 Infâmes. 
 Repos des disparus   Éliminez 300 golems. 
 La main à la patte   Fabriquer 30 fois des objets avec Koo. 
 L'heure du goûter   Donner une friandise à Koo pour la première fois. 
 Se connaître, se reconnaître   Avoir une discussion profonde avec Kagura pour la première fois. 
 Le meilleur ami de l'Homme   Avoir une discussion profonde avec Koo pour la première fois. 
 Horreur céleste   Regarder le croissant de lune. 
 Enchevêtrés   S'enchevêtrer avec Koo pour la première fois. 
 Flambeau des Purificateurs   Obtenez la tenue de Purificatrice. 
 Premier feu   Vous avez découvert votre premier campement. 
 Lieu du retour   Vous avez découvert votre premier sanctuaire. 
 Touchée par le fléau   Améliorez un attribut pour la première fois. 
 Le fin de Rangifer   Éliminez Rangifer. 
 La fin de Lacerta   Éliminez Lacerta. 
 La fin d'Ursa   Éliminez Ursa. 
 La fin de Corvus   Éliminez Corvus. 
 La fin d'Erymanth   Éliminez Erymanth. 
 Koo de grâce   Éliminez la forme de Nushi de Koo. 
 La fin de Taurus   Éliminez Taurus. 
 Shidou et Chimère   Éliminez Shidou et Chimère. 
 Kunai et Kirin   Éliminez Kunai et Kirin. 

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Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation est sorti ce 4 août 2026, et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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