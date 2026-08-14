Le créateur de Beast of Reincarnation présente ses excuses aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 14 août 2026 à 11h26
Le nouveau jeu d'action de Game Freak, Beast of Reincarnation, connaît un lancement en demi-teinte. Face aux critiques des joueurs concernant les performances et le rythme, le réalisateur Kota Furushima présente ses excuses et promet des améliorations, tout en soulignant les qualités indéniables de son univers post-apocalyptique.
Le créateur de Beast of Reincarnation présente ses excuses aux joueurs

Le studio Game Freak, mondialement connu pour la franchise Pokémon, traverse une zone de turbulences avec la sortie de son nouveau jeu, Beast of Reincarnation. Sur Steam, son évaluation est moyenne avec 55 % d'avis positifs seulement. Les critiques pointent principalement du doigt des problèmes de performances techniques et un rythme narratif parfois laborieux. Face à cette situation, l'équipe de développement a décidé de prendre la parole pour rassurer sa communauté.

Des excuses sincères de la part du réalisateur

Kota Furushima, le réalisateur du jeu, s'est récemment exprimé lors d'une interview accordée au média 4Gamer. Conscient des défauts techniques qui entachent l'expérience utilisateur, il a tenu à présenter ses excuses aux joueurs qui ont soutenu le projet dès son lancement.

Je ressens honnêtement qu'il y a encore des zones dans le jeu qui nécessitent notre attention sincère. Je suis vraiment désolé que certaines parties du jeu n'aient pas offert une expérience suffisamment agréable.

Le créateur admet volontiers que le titre nécessite encore un certain polissage. Les développeurs travaillent d'arrache-pied pour corriger le tir, après qu'un premier correctif ait été déployé dans la foulée du lancement.

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Les prochains prévoient d'améliorer le rythme de l'histoire, d'ajouter la génération d'images pour fluidifier l'affichage et d'offrir la possibilité de passer les cinématiques. En revanche, la difficulté globale du titre ne devrait pas être revue à la baisse. L'objectif principal de l'équipe reste d'encourager les joueurs à coopérer efficacement avec Koo, le compagnon canin infecté, pour triompher des obstacles.

Espérons que le studio arrive à retourner la situation pour que cette expérience puisse plaire aux joueurs, sans perdre la vision initiale qu'il avait.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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