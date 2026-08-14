Le créateur de Beast of Reincarnation présente ses excuses aux joueurs

Le nouveau jeu d'action de Game Freak, Beast of Reincarnation, connaît un lancement en demi-teinte. Face aux critiques des joueurs concernant les performances et le rythme, le réalisateur Kota Furushima présente ses excuses et promet des améliorations, tout en soulignant les qualités indéniables de son univers post-apocalyptique.

Le studio Game Freak, mondialement connu pour la franchise Pokémon, traverse une zone de turbulences avec la sortie de son nouveau jeu, Beast of Reincarnation. Sur Steam, son évaluation est moyenne avec 55 % d'avis positifs seulement. Les critiques pointent principalement du doigt des problèmes de performances techniques et un rythme narratif parfois laborieux. Face à cette situation, l'équipe de développement a décidé de prendre la parole pour rassurer sa communauté.

Des excuses sincères de la part du réalisateur

Kota Furushima, le réalisateur du jeu, s'est récemment exprimé lors d'une interview accordée au média 4Gamer. Conscient des défauts techniques qui entachent l'expérience utilisateur, il a tenu à présenter ses excuses aux joueurs qui ont soutenu le projet dès son lancement.

Je ressens honnêtement qu'il y a encore des zones dans le jeu qui nécessitent notre attention sincère. Je suis vraiment désolé que certaines parties du jeu n'aient pas offert une expérience suffisamment agréable.

Le créateur admet volontiers que le titre nécessite encore un certain polissage. Les développeurs travaillent d'arrache-pied pour corriger le tir, après qu'un premier correctif ait été déployé dans la foulée du lancement.













Les prochains prévoient d'améliorer le rythme de l'histoire, d'ajouter la génération d'images pour fluidifier l'affichage et d'offrir la possibilité de passer les cinématiques. En revanche, la difficulté globale du titre ne devrait pas être revue à la baisse. L'objectif principal de l'équipe reste d'encourager les joueurs à coopérer efficacement avec Koo, le compagnon canin infecté, pour triompher des obstacles.

Espérons que le studio arrive à retourner la situation pour que cette expérience puisse plaire aux joueurs, sans perdre la vision initiale qu'il avait.

Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation est sorti ce 4 août 2026, et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :