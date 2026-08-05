Beast of Reincarnation face aux critiques, un patch d'urgence déployé

À peine un jour après son lancement, le nouveau jeu d'action-RPG de Game Freak, Beast of Reincarnation, s'apprête déjà à recevoir une mise à jour majeure. Face aux retours mitigés des joueurs, le studio japonais promet de corriger rapidement le rythme de l'histoire et d'améliorer l'expérience globale.

Beast of Reincarnation est disponible depuis le 4 août, mais son lancement ne s'est pas déroulé de la meilleure des manières. Game Freak, le studio de développement, a décidé de prendre la parole. Connu mondialement pour la franchise Pokémon, le développeur japonais s'est aventuré sur un terrain inédit avec ce jeu de rôle orienté action. Cependant, les premiers retours de la communauté et de la presse spécialisée ont été pour le moins contrastés, poussant l'équipe de développement à annoncer une série de correctifs imminents.

Une réaction rapide face aux critiques

Le studio a choisi les réseaux sociaux pour s'adresser directement à sa communauté. Dans un message officiel sur Twitter/X, les créateurs ont tenu à rassurer les acheteurs de la première heure en confirmant que leurs plaintes avaient été entendues.

Merci de jouer à Beast of Reincarnation ! Nous prenons vos retours très à cœur et planifions actuellement une série de mises à jour continues.

Cette déclaration montre une volonté claire de ne pas abandonner ce nouveau projet ambitieux. Si la liste des modifications à venir inclut des ajustements classiques pour un patch de lancement, un élément retient particulièrement l'attention des observateurs.













Le rythme de l'histoire au centre des débats

L'annonce mentionne explicitement des améliorations concernant le rythme de la narration. Ces modifications seront appliquées de manière progressive au fil des prochaines mises à jour. Il est rare de voir un studio retoucher la structure narrative de son œuvre si peu de temps après sa commercialisation et même Crimson Desert, critiqué pour son histoire, n'avait pas été aussi rapide. Il semblerait que de nombreux joueurs aient exprimé leur frustration face à une intrigue principale qui peine à décoller ou qui souffre de longueurs inutiles.

Dans un jeu de rôle et d'action de cette envergure, l'histoire est souvent le moteur principal qui pousse l'utilisateur à progresser. Beast of Reincarnation représente un territoire inexploré pour Game Freak, qui doit s'adapter aux exigences d'un public friand de récits épiques et bien rythmés. L'équipe fait face à une courbe d'apprentissage évidente pour satisfaire les amateurs du genre. En bref, voici ce qui devrait être au centre de la première mise à jour :

Ajustements de la caméra

Augmentation de la taille du texte

Amélioration du rythme de l'histoire (ajustements continus prévus à l'avenir)

Changement du paramètre par défaut des cinématiques du mode Cinématique vers le mode Performance

Autres corrections de bugs

Le système de combat en suspens

Il est important de souligner que Game Freak ne se résume pas uniquement à Pokémon, mais ce titre marque une prise de risque majeure. Ce qui frappe dans cette première annonce de mise à jour, c'est l'absence totale de mention concernant le système de combat. Les critiques ont pourtant mis en lumière une profonde division à ce sujet.

Il est fort probable qu'un patch s'attaquera plus en profondeur à ces mécaniques plus tard, le temps de laisser aux équipes de s'assurer de l'équilibrage et du bon fonctionnement des ajustements apportés. Cette première vague de correctifs est attendue d'ici la fin de semaine.

Pour conclure, rappelons que Beast of Reincarnation est sorti ce 4 août 2026, et est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :