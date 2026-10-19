Beast of Reincarnation ne recevra plus de mises à jour majeures

Dans une publication partagée sur X, Game Freak a annoncé que Beast of Reincarnation aurait droit à son ultime mise à jour le 20 octobre. Mais qu'apporte-t-elle au jeu ?

Lancé en août dernier, Beast of Reincarnation a reçu un accueil en demi-teinte. Cette création originale imaginée par les développeurs des jeux Pokémon a voulu se démarquer avec un univers postapocalyptique où la nature règne, un gameplay orienté action et un accent mis sur l'exploration aux côtés de Koo, le compagnon mi-chien mi-plante de l'héroïne.

Pour améliorer l'expérience de jeu, Game Freak a multiplié les mises à jour depuis les débuts du titre, notamment après les excuses partagées par son créateur. Mais le 19 octobre 2026 marquera la fin du suivi avec la mise en ligne de l'ultime mise à jour de Beast of Reincarnation.

Une mise à jour apportant des correctifs, des améliorations mais aussi de nouvelles options de progression

La dernière mise à jour majeure (déployée le 9 octobre dernier) apporte notamment de nouvelles options de progression, avec la possibilité de sauter les trois zones suivant celle des « Terrasses de la Grande Muraille ». Si vous aimez jouer via le mode NewGame+, ce détail pourra représenter un gain de temps important pour finir l'histoire plus vite. Mais l'utiliser ne donnera pas droit à des trophées supplémentaires.

Beast of Reincarnationをプレイしていただいてありがとうございます。 リリース後より実施してまいりました高頻度なアップデートサイクルですが日本時間10月20日頃（※実際の日程は変更となる場合があります）に予定されている次回のリリースにて、一区切りを迎えることをお知らせいたします。 サポート窓口へのフィードバックは引き続き受け付けておりますので、お気付きの点などがございましたら、こちらのフォームよりお寄せいただけますと幸いです。 https://t.co/J4PdmkxkM1 また、最新バージョンへのアップデートをお願いいたします。 ディスク版・デジタル版いずれも、ゲーム起動時にダウンロードされますので、 プレイ中の方は一度セーブをしてゲームを終了し、再度起動をお願いいたします。 ※パッチ未適用でもプレイ可能ですが、最新版に更新いただけますと幸いです。 ※パッチ配信はご利用のプラットフォームにより、適用までに時間がかかる場合がございます。 現在のバージョンは、タイトル画面右下でご確認いただけます。 ■最新バージョン ・PlayStation 5：01.012.000 ・Xbox Series X|S：1.1.1.0 ・Steam：1.1.1.0 今後ともBeast of Reincarnationをよろしくお願いいたします。 ー・ー・ー・ー Thank you for playing Beast of Reincarnation. We want to share that our current post-launch update cycle is coming to a close. Our next patch, currently planned for Oct 19th (final date TBD), will be the final patch in this ongoing phase of major post-launch updates. While frequent updates will be coming to an end, if you have any thoughts, feedback, or issues you'd like to share, please feel free to reach out to us or file a support ticket via the Fictions support website. https://t.co/J4PdmkxkM1 Additionally, please ensure your game is updated to the latest version. For both physical and digital editions, updates download automatically upon launching the game. If you are currently playing, please save your progress, exit the game, and relaunch it. * The game can still be played without applying the patch, but we highly recommend updating to the latest version. * Depending on your platform, it may take some time for the patch to become available. You can check your current version in the bottom right corner of the title screen. ■ Latest Versions ・PlayStation 5: 01.012.000 ・Xbox Series X|S: 1.1.1.0 ・Steam: 1.1.1.0 Thank you for your continued support of Beast of Reincarnation. — ゲームフリーク公式 (@GAMEFREAK_info) October 16, 2026

La mise à jour en question inclut aussi un réglage du champ de vision, la possibilité de masquer l'indication « Passer » (Skip) durant les cinématiques et des améliorations de mise en scène. Enfin, les performances ont été optimisées et les limites de collision ont été retravaillées. Mais nous ignorons encore le contenu de la version qui sera mise en ligne le 20 octobre.

Quel avenir pour Beast of Reincarnation une fois cette date passée ?

Rappelons que Beast of Reincarnation reste un jeu solo. Il est donc normal que les mises à jour majeures soient stoppées plus rapidement que pour les autres titres. Néanmoins, voir l'ultime ajout majeur survenir deux mois seulement après la sortie reste surprenant. Mais le message partagé sur X précise que la version déployée le 20 octobre sera la dernière du « cycle de mises à jour à haute fréquence en vigueur depuis la sortie du jeu ».

Cela signifie que des mises à jour mineures pourront encore être publiées pour corriger les problèmes du titre. Toutefois, il ne faut plus espérer de contenu majeur, signe que le titre est désormais abandonné par Game Freak. Si vous souhaitez le découvrir, sachez qu'il est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.