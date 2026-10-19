Beast of Reincarnation ne recevra plus de mises à jour majeures

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 19 octobre 2026 à 11h43
Dans une publication partagée sur X, Game Freak a annoncé que Beast of Reincarnation aurait droit à son ultime mise à jour le 20 octobre. Mais qu'apporte-t-elle au jeu ?
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Beast of Reincarnation ne recevra plus de mises à jour majeures

Lancé en août dernier, Beast of Reincarnation a reçu un accueil en demi-teinte. Cette création originale imaginée par les développeurs des jeux Pokémon a voulu se démarquer avec un univers postapocalyptique où la nature règne, un gameplay orienté action et un accent mis sur l'exploration aux côtés de Koo, le compagnon mi-chien mi-plante de l'héroïne. 

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Pour améliorer l'expérience de jeu, Game Freak a multiplié les mises à jour depuis les débuts du titre, notamment après les excuses partagées par son créateur. Mais le 19 octobre 2026 marquera la fin du suivi avec la mise en ligne de l'ultime mise à jour de Beast of Reincarnation. 

Une mise à jour apportant des correctifs, des améliorations mais aussi de nouvelles options de progression

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La dernière mise à jour majeure (déployée le 9 octobre dernier) apporte notamment de nouvelles options de progression, avec la possibilité de sauter les trois zones suivant celle des « Terrasses de la Grande Muraille ». Si vous aimez jouer via le mode NewGame+, ce détail pourra représenter un gain de temps important pour finir l'histoire plus vite. Mais l'utiliser ne donnera pas droit à des trophées supplémentaires. 

La mise à jour en question inclut aussi un réglage du champ de vision, la possibilité de masquer l'indication « Passer » (Skip) durant les cinématiques et des améliorations de mise en scène. Enfin, les performances ont été optimisées et les limites de collision ont été retravaillées. Mais nous ignorons encore le contenu de la version qui sera mise en ligne le 20 octobre. 

Quel avenir pour Beast of Reincarnation une fois cette date passée ?

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Rappelons que Beast of Reincarnation reste un jeu solo. Il est donc normal que les mises à jour majeures soient stoppées plus rapidement que pour les autres titres. Néanmoins, voir l'ultime ajout majeur survenir deux mois seulement après la sortie reste surprenant. Mais le message partagé sur X précise que la version déployée le 20 octobre sera la dernière du « cycle de mises à jour à haute fréquence en vigueur depuis la sortie du jeu ». 

Cela signifie que des mises à jour mineures pourront encore être publiées pour corriger les problèmes du titre. Toutefois, il ne faut plus espérer de contenu majeur, signe que le titre est désormais abandonné par Game Freak. Si vous souhaitez le découvrir, sachez qu'il est disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.

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Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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