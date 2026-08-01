Beast of Reincarnation : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 01 août 2026 à 15h00
Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Beast of Reincarnation sur PC en France, ainsi que des informations sur son prétéléchargement.
Beast of Reincarnation : Heure de sortie en France et prétéléchargement

Ça y est, l'attente est très bientôt terminée : Beast of Reincarnation, le nouveau jeu des développeurs de la licence Pokémon est sur le point de se rendre disponible sur PC PS5 et Xbox Series. Pas de créatures à capturer cette fois, puisque nous allons découvrir un action-RPG dans un monde aussi cruel que magnifique. En faisant partie des jeux les plus attendus de cette période estivale, il est normal de voir les joueurs se questionner sur l'heure de sortie de Beast of Reincarnation, mais aussi de son prétéléchargement.

Heure de sortie de Beast of Reincarnation en France 

Comme vous le savez probablement déjà, Beast of Reincarnation sort ce 4 août sur PC, PS5 et Xbox Series. Grâce à une publication sur la page Steam du jeu, nous connaissons l'horaire de lancement de Beast of Reincarnation en France.

Ainsi, l'heure de sortie de Beast of Reincarnation sur PC est fixée à 2h le 4 août. L'attente ne sera donc pas très longue puisqu'il sera accessible très tôt le matin, ou très tard dans la nuit selon comment nous voyons les choses. 

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Prétéléchargement de Beast of Reincarnation

Selon les informations partagées dans la même publication, une autre très bonne nouvelle a été partagée. Beast of Reincarnation peut désormais être prétélécharger par les futurs joueurs, et ce, quelque soit la plateforme. Naturellement, il faut avoir au préalable avoir précommandé l'une des différentes éditions pour être éligible. Si tel est le cas, le prétéléchargement devrait vous être proposé, de quoi gagner du temps lors de la sortie.

Miniature vidéo

Rendez-vous le 4 août 2026 donc, pour découvrir Beast of Reincarnation, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC, sans oublier sa présence dans le Game Pass. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant des économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de :

  • PC
    • Édition Standard39,99 € au lieu de 55 €, soit 27 % de réduction.
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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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