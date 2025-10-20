Un mode avec des zombies, façon Call of Duty, dans Battlefield 6 ? Un joueur l'a fait

Un joueur a créé un mode Zombies, ressemblant à celui des derniers opus Call of Duty, sur Battlefield 6.
Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Battlefield 6
possède le mode Portal, qui permet aux joueurs et aux joueuses de façonner leurs propres expériences et de les proposer, par la suite, à la communauté. D'ailleurs, une personne a recréé un mode avec des zombies, assez similaire à celui proposé sur les derniers titres Call of Duty, sur Battlefield 6
.
Un mode avec des zombies créé entièrement via le mode Portal de Battlefield 6
C'est le YouTubeur Phiality qui est à l'origine de cet exploit. En effet, via le mode Portal, ce dernier a conçu un véritable mode Zombies jouable dans Battlefield 6
. Le mode reprend les bases du célèbre concept, présent dans certains opus Call of Duty : vagues d'ennemis de plus en plus coriaces, armes à améliorer, et zones à débloquer à mesure que la partie progresse.
Des limites techniques, mais un gameplay complet
Comme vous pourrez le constater via la vidéo partagée par Phiality, l'aspect visuel est éloigné de l'esthétique horrifique des véritables jeux de zombies. Cela s'explique par le fait que Portal n'offre pas encore de systèmes de textures ou d'effets de lumière. Toutefois, sur le plan du gameplay, ce mode est assez complet
: les joueurs et les joueuses accumulent des points en éliminant les ennemis. Ces points peuvent ensuite être utilisés pour acheter de nouvelles armes ou améliorer l'arsenal via les stations de pack-a-punch.Phiality a, par ailleurs, intégré plusieurs armes inédites, dont un revolver infligeant des dégâts de zone rappelant directement le très fameux Ray Gun de Call of Duty
.
Nul doute que les amateurs de jeux de zombies ou fans dudit mode de Call of Duty essayeront la création du Youtubeur Phiality, sur Battlefield 6
. Rappelons que le titre de DICE et d'EA est disponible sur PS5, Xbox Series et PC.
commentaires (2)
plutôt cool ça, gg
Merci à EA d'avoir améliorer ce mode. J'espère qu'ils continueront pour en faire un truc cool, mais ça peut vraiment être un game changer, avec des créations top de la part des joueurs