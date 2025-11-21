PS Store Black Friday 2025 : De nombreux jeux sont à prix réduit (jusqu'au 2 décembre 2025)

À l'occasion du Black Friday de cette année 2025, le PlayStation Store s'est offert une toute nouvelle promotion, proposant une multitude de jeux avec de belles réductions.

La promotion Black Friday 2025 du PS Store (jusqu'au 2 décembre)

EA SPORTS FC 26 Édition Standard (PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS4 et PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Death Stranding 2: On the Beach (PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 59,99 € au lieu de 79,99 €. Assassin's Creed Shadows (PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 47,99 € au lieu de 79,99 €. Battlefield 6 (PS5) → 67,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 67,99 € au lieu de 79,99 €. Clair Obscur: Expedition 33 (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. Borderlands 4 (PS5) → 63,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 63,99 € au lieu de 79,99 €. Dying Light: The Beast (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. Split Fiction (PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 49,99 €. Silent Hill f (PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 79,99 €. Forza Horizon 5 Standard Edition (PS5) → 45,49 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 45,49 € au lieu de 69,99 €. Red Dead Redemption (PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Red Dead Redemption 2 (PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS4) → 14,99 € au lieu de 59,99 €. Helldivers 2 (PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. Astro Bot (PS4) → 46,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS4) → 46,69 € au lieu de 69,99 €. The Outer Worlds 2 (PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 55,99 € au lieu de 69,99 €. The Last of Us Part II Remastered (PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS5) → 29,99 € au lieu de 49,99 €. The Last of Us Part I (PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €.

(PS5) → 39,99 € au lieu de 79,99 €. Little Nightmares III (PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 31,99 € au lieu de 39,99 €. It Takes Two (PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 9,99 € au lieu de 39,99 €. Hell is Us (PS5) → 41,99 € au lieu de 59,99 €.

(PS5) → 41,99 € au lieu de 59,99 €. Sea of Thieves (PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS5) → 19,99 € au lieu de 39,99 €. Warhammer 40,000: Space Marine 2 (PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 34,99 € au lieu de 69,99 €. Assassin's Creed Mirage (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 49,99 €. The Forest (PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €.

(PS4) → 5,09 € au lieu de 16,99 €. Riders Republic (PS4 et PS5) → 3,99 € au lieu de 39,99 €.

(PS4 et PS5) → 3,99 € au lieu de 39,99 €. Dark Souls III (PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €.

(PS4) → 24,99 € au lieu de 49,99 €. Horizon Forbidden West Complete Edition (PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €.

(PS5) → 49,69 € au lieu de 69,99 €. Outer Wilds (PS4 et PS5) → 14,99 € au lieu de 24,99 €.















PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Comme chaque année,. Ainsi, pour 2025, les joueurs et les joueuses peuvent se procurer des jeux, AAA ou indépendants, à moindre coût afin d'étoffer leur bibliothèque vidéoludique. Soulignons, à ce propos, quese termine le 2 décembre prochain.En plus de réductions sur les abonnements PS Plus et des offres sur la PS5 et ses accessoires, PlayStation propose actuellement. Comme toujours, nous vous partageons, ci-dessous, une liste non exhaustive des jeux figurant dans cette nouvelle catégorie promotionnelle du PS Store. Si vous désirez prendre connaissance de la liste complète, nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel ou bien sur le PS Store depuis votre console.Pour conclure, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PlayStation Store à moindre coût :