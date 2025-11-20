Black Friday : PlayStation casse le prix de sa dernière console, la PS5, de ses accessoires et abonnements PS Plus

Le Black Friday 2025 est sur le point de commencer, et PlayStation a, bien entendu, prévu des promotions pour sa dernière console et ses accessoires.

Black Friday de PlayStation : Des offres intéressantes sur la PS5

Le pack de Console édition numérique PS5 (825 Go) Fortnite Flowering Chaos → Disponible à 349,99 € (prix conseillé).

Le pack Console PS5 (1 To) Fortnite Flowering Chaos → Disponible à 449,99 € (prix conseillé).

Console PS5 → Réduction de 100 € (dans certaines régions).

Console PS5 édition numérique → Réduction de 150 € (dans certaines régions).

Jump into Fortnite with the PS5 Console Fortnite Flowering Chaos Bundle, available starting November 21: https://t.co/k8bZ58LKJF



The PS5 bundle includes 1,000 V-Bucks and:

⚬ Florin Outfit (with LEGO Style)

⚬ Blossom Backpack Back Bling

⚬ Floral Finisher Pickaxe

⚬ Blue… pic.twitter.com/knLqa2uaC8 — PlayStation (@PlayStation) November 12, 2025

Black Friday de PlayStation : Des accessoires avec de belles réductions

PlayStation VR2 → Remise de 100 €.

Manette DualSense (une sélection) → Remise de 20 €.

Manette DualSense Edge → Remise de 30 € (jusqu'au 12 décembre inclus).

PlayStation Portal → Remise de 20 €.

Casques PlayStation Pulse Elite → Remise de 20 €.

Écouteurs Pulse Explore → Remise de 30 €.

PlayStation's Black Friday Deals start Nov 21, bringing discounts on:



➕ Hardware, including PS5 consoles and PlayStation Portal

➕ PlayStation Plus

➕ PlayStation Store



…and more. Full details: https://t.co/7AMGfIQunc pic.twitter.com/3zlfMvAXg8 — PlayStation (@PlayStation) November 18, 2025

Black Friday de PlayStation : Des jeux et les abonnements PS Plus à prix réduit

Comme chaque année,. Pour 2025, PlayStation a, ainsi, prévutels que des manettes ou encore écouteurs/casques, afin que les joueurs et les joueuses puissent s'équiper tout en faisant des économies.En effet, à partir du 21 novembre 2025,, qui sont disponibles chez les revendeurs participants :Évidemment,, notamment sur le PlayStation Portal, les casques PlayStation Pulse Elite, et bien d'autres :. Le PS Store devrait aussi se doter d'une nouvelle catégorie promotionnelle, proposant des AAA et titres indépendants à moindre coût.Pour finir, sachez que. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront économiser jusqu'à 33 % sur l'abonnement de 12 mois. De plus, PlayStation précise que « les abonnés actuels à PlayStation Plus peuvent économiser 33 % sur la durée restante de leur abonnement en passant de PlayStation Plus Essential/Extra à PlayStation Plus Premium/Deluxe ».