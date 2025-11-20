Black Friday : PlayStation casse le prix de sa dernière console, la PS5, de ses accessoires et abonnements PS Plus

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 20 novembre 2025 à 14h27
Le Black Friday 2025 est sur le point de commencer, et PlayStation a, bien entendu, prévu des promotions pour sa dernière console et ses accessoires.
Black Friday : PlayStation casse le prix de sa dernière console, la PS5, de ses accessoires et abonnements PS Plus
Comme chaque année, PlayStation joue le jeu du Black Friday, en proposant de belles réductions sur ses machines, ses accessoires et différents jeux. Pour 2025, PlayStation a, ainsi, prévu plusieurs offres pour les diverses versions de la PS5 mais aussi sur différents accessoires, tels que des manettes ou encore écouteurs/casques, afin que les joueurs et les joueuses puissent s'équiper tout en faisant des économies.

Black Friday de PlayStation : Des offres intéressantes sur la PS5

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En effet, à partir du 21 novembre 2025, les joueurs et les joueuses peuvent économiser une centaine d'euros sur l'achat d'une PS5, et ce, grâce aux promotions du Black Friday de PlayStation, qui sont disponibles chez les revendeurs participants :
  • Le pack de Console édition numérique PS5 (825 Go) Fortnite Flowering Chaos → Disponible à 349,99 € (prix conseillé).
  • Le pack Console PS5 (1 To) Fortnite Flowering Chaos → Disponible à 449,99 € (prix conseillé).
  • Console PS5 → Réduction de 100 € (dans certaines régions).
  • Console PS5 édition numérique → Réduction de 150 € (dans certaines régions).

Black Friday de PlayStation : Des accessoires avec de belles réductions

Évidemment, ces offres s'accompagnent de remises sur divers accessoires PlayStation, notamment sur le PlayStation Portal, les casques PlayStation Pulse Elite, et bien d'autres :
  • PlayStation VR2 → Remise de 100 €.
  • Manette DualSense (une sélection) → Remise de 20 €.
  • Manette DualSense Edge → Remise de 30 € (jusqu'au 12 décembre inclus).
  • PlayStation Portal → Remise de 20 €.
  • Casques PlayStation Pulse Elite → Remise de 20 €.
  • Écouteurs Pulse Explore → Remise de 30 €.

Black Friday de PlayStation : Des jeux et les abonnements PS Plus à prix réduit

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Certains jeux édités par Sony Interactive Entertainment (Astro Bot, God of War Ragnarök, Marvel's Spider-Man 2) profiteront également d'une réduction pouvant aller jusqu'à 50 €. Le PS Store devrait aussi se doter d'une nouvelle catégorie promotionnelle, proposant des AAA et titres indépendants à moindre coût.

Pour finir, sachez que l'abonnement PS Plus (ou PlayStation Plus) profitera également d'une remise. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront économiser jusqu'à 33 % sur l'abonnement de 12 mois. De plus, PlayStation précise que « les abonnés actuels à PlayStation Plus peuvent économiser 33 % sur la durée restante de leur abonnement en passant de PlayStation Plus Essential/Extra à PlayStation Plus Premium/Deluxe ».
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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