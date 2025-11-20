Le mode Conquête de Battlefield 6 devient enfin plus intense et stratégique

Battlefield 6 : MàJ 1.4.2.5 du 1er septembre 2026, les détails
Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 1.4.2.5, déployée le 1er septembre 2026, sur Battlefield 6.
L'épuisement rapide des tickets, accéléré par une capture d'objectifs plus agressive, ne laissait plus assez de temps aux escouades pour développer des stratégies sur le long terme. En ajoutant 200 tickets supplémentaires, le studio espère redonner du souffle aux affrontements sans pour autant diluer l'intensité des combats pour les drapeaux. Les développeurs justifient ce choix par une analyse approfondie des données de jeu, incluant les taux de victoire et l'impact réel du jeu d'objectif.
Augmentation du nombre de tickets en Conquête— #Battlefield France (@BattlefieldEAFR) November 20, 2025
Nous venons de publier une mise à jour du mode Conquête pour augmenter le nombre de tickets sur toutes les cartes, passant le total de 1000 à 1200 tickets. Ce changement est désormais actif sur toutes les plateformes et sera appliqué… pic.twitter.com/8KFQCJutgE
Nous croyons fermement que l'importance de jouer l'objectif fait profondément partie de l'ADN de Battlefield et maintenant plus que jamais, jouer l'objectif et travailler de concert avec votre escouade mais aussi votre équipe vous permettra de sécuriser la victoire.Ce changement vise donc à maintenir cette dynamique positive tout en offrant une plage de temps plus confortable pour que la tactique puisse s'exprimer pleinement.
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