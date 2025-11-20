Le mode Conquête de Battlefield 6 devient enfin plus intense et stratégique

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 novembre 2025 à 15h21
Battlefield Studios déploie un correctif important pour le mode Conquête de Battlefield 6. Afin de corriger des affrontements jugés trop expéditifs, les développeurs ajustent le nombre de tickets pour prolonger le plaisir tout en conservant l'intensité des objectifs. Voici les détails de cette mise à jour.
Le mode Conquête de Battlefield 6 devient enfin plus intense et stratégique
Si vous avez lancé Battlefield 6 récemment, vous avez peut-être remarqué un changement de rythme drastique. Battlefield Studios vient d'implémenter une modification structurelle majeure au mode Conquête, le cœur battant de la franchise. L'objectif affiché est clair, trouver le juste milieu entre l'incitation au jeu d'équipe et la durée des batailles.

Un ajustement nécessaire du nombre de tickets

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Depuis ce 20 novembre, le nombre de tickets alloués à chaque équipe en mode Conquête a été revu à la hausse, passant de 1 000 à 1 200 unités. Cette décision ne sort pas de nulle part. Elle fait suite au déploiement de la mise à jour 1.1.2.0 qui avait pour but premier de forcer les joueurs à jouer les objectifs plutôt que de chercher uniquement les éliminations. Si cette précédente mise à jour a réussi son pari en multipliant les retournements de situation et les victoires à l'arraché, elle a eu un effet secondaire indésirable : les parties se terminaient beaucoup trop vite.
L'épuisement rapide des tickets, accéléré par une capture d'objectifs plus agressive, ne laissait plus assez de temps aux escouades pour développer des stratégies sur le long terme. En ajoutant 200 tickets supplémentaires, le studio espère redonner du souffle aux affrontements sans pour autant diluer l'intensité des combats pour les drapeaux. Les développeurs justifient ce choix par une analyse approfondie des données de jeu, incluant les taux de victoire et l'impact réel du jeu d'objectif.
Nous croyons fermement que l'importance de jouer l'objectif fait profondément partie de l'ADN de Battlefield et maintenant plus que jamais, jouer l'objectif et travailler de concert avec votre escouade mais aussi votre équipe vous permettra de sécuriser la victoire.
Ce changement vise donc à maintenir cette dynamique positive tout en offrant une plage de temps plus confortable pour que la tactique puisse s'exprimer pleinement.

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Retour en arrière pour l'aide à la visée

Outre l'ajustement des tickets, cette mise à jour apporte une modification technique qui fera grand bruit au sein de la communauté manette. Le système d'aide à la visée a été totalement réinitialisé pour correspondre aux paramètres utilisés lors de la bêta ouverte du jeu. C'est un revirement significatif qui suggère que les itérations précédentes n'ont pas convaincu ou ont créé un déséquilibre trop marqué entre les différents périphériques.

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