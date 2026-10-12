Battlefield 6 : La dernière partie de la saison 5 apportera deux fonctionnalités très attendues

Après une première année en demi-teinte, Battlefield 6 s'apprête à lancer sa cinquième saison. Si le contenu inédit comme la carte Vegas Strip attire l'attention, c'est surtout le retour tardif du navigateur de serveurs et des sections qui fait réagir la communauté.

La première année de Battlefield 6 a été un véritable parcours du combattant. Lancé sous les ovations grâce à des critiques élogieuses et un nombre de joueurs impressionnant, le titre a rapidement souffert de l'absence de fonctionnalités élémentaires, de bugs tenaces, de décisions parfois controversées et la sortie d'ARC Raiders. Alors que le jeu célèbre son premier anniversaire, le studio de développement prépare le déploiement de la saison 5, promettant des ajouts majeurs pour redresser la barre, dont deux très attendus pour décembre.

Une saison 5 sous le signe de Las Vegas

Le coup d'envoi de cette nouvelle saison est fixé au 13 octobre, une date qui coïncide avec l'arrivée du jeu sur le Game Pass. Les joueurs pourront découvrir un environnement urbain inédit grâce à la carte Vegas Strip, qui s'inscrit dans la thématique de cette saison articulée autour du siège de Las Vegas et d'un braquage de casino.

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Les développeurs ont également prévu un événement spécial croisé avec l'univers de Dead Space, de quoi ravir les amateurs d'ambiances angoissantes, moins celles et ceux qui préfèrent le réalisme.















Le navigateur de serveurs enfin confirmé

Cependant, la nouvelle qui fait plaisir à toute la communauté, c'est sans aucun doute le retour du navigateur de serveurs. Cette fonctionnalité historique de la franchise, réclamée depuis le lancement en octobre de l'année dernière, permet aux joueurs de filtrer leurs parties selon des critères précis comme le mode de jeu, la rotation des cartes ou la qualité de la connexion. Elle offre également la possibilité de louer et de configurer des serveurs personnalisés.

Cependant, il faudra s'armer de patience. Bien que la saison 5 débute à la mi-octobre, le navigateur de serveurs ne sera déployé que lors de la troisième phase de cette saison, baptisée Frozen Aces, prévue pour le 8 décembre. Ce calendrier suscite quelques interrogations, certains soulignant que cette mise à jour sortira à une période où l'attention médiatique risque d'être accaparée par un autre acteur majeur de l'industrie vidéoludique (le fameux GTA 6, si vous ne l'aviez pas).

Les sections reprennent du service

L'autre bonne nouvelle de la mise à jour de décembre marquera le retour des sections. Véritables clans, ces groupes permettent aux joueurs de se rassembler sous une bannière commune avec des fondateurs, des chefs et des emblèmes personnalisés. Si l'on se souvient que Battlefield 4 intégrait des statistiques poussées et des classements dédiés à ces groupes, il reste à déterminer quelles options spécifiques seront conservées ou modernisées dans Battlefield 6.

La feuille de route de la saison 5 de Battlefield 6

En définitive, cette cinquième saison représente un tournant décisif pour le jeu de tir. L'ajout de ces outils communautaires essentiels devrait redonner le sourire aux anciens de la licence, à condition que ces derniers soient encore présents sur les serveurs à l'approche des fêtes de fin d'année. L'effort fourni par les développeurs montre une volonté claire de corriger les erreurs du passé et de consolider une base de joueurs fidèle pour les mois à venir.

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