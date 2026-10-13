Battlefield 6 : MàJ 2.1.1.0 du 13 octobre 2026, patch notes et détails

Retrouvez les détails et le patch notes de la mise à jour 2.1.1.0, liée à la saison 5 et déployée le 13 octobre 2026, de Battlefield 6.

En ce mardi 13 octobre 2026, Battlefield 6 se dote de sa saison 5, qui a été apportée par le biais d'une nouvelle mise à jour. Pour être plus précis, il s'agit du patch 2.1.1.0. Cette nouvelle mise à jour introduit plusieurs nouveautés sur Battlefield 6, dont de nouvelles cartes, de nouvelles armes et bien d'autres éléments.

Mais, sans plus attendre, voici le patch notes complet et en français de la mise à jour 2.1.1.0 de Battlefield 6, qui est en lien avec la saison 5.