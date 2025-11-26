Comment accéder à l'essai gratuit de Battlefield 6 ?

Electronic Arts lance l'essai gratuit de Battlefield 6 sur Steam et ses autres plateformes. Accessible via le mode Battle Royale Redsec, cette offre limitée permet de découvrir trois cartes et plusieurs modes multijoueur jusqu'au 2 décembre. Voici tout ce qu'il faut savoir pour en profiter dès aujourd'hui.
Electronic Arts a tenu sa promesse. Annoncé la semaine dernière, l'essai gratuit pour Battlefield 6 est désormais actif
. L'éditeur n'hésite d'ailleurs pas à qualifier son titre de « meilleur jeu de tir de 2025
», une affirmation audacieuse alors que l'année est toujours en cours et que la concurrence reste rude. Quoi qu'il en soit, depuis ce 25 novembre, les serveurs sont ouverts aux curieux qui n'ont pas encore franchi le pas de l'achat. Cependant, la procédure pour accéder à cette version d'essai n'est pas aussi intuitive qu'on pourrait le penser, EA ayant opté pour une stratégie d'intégration spécifique.
Une méthode d'accès surprenante via Redsec
C'est une particularité intéressante et nouvelle pour la franchise puisque vous ne trouverez pas cet essai directement sur la page magasin de Battlefield 6 de votre plateforme. Si vous vous rendez sur Steam en cherchant une option « Essayer gratuitement
» sur la fiche du jeu principal, vous ne trouverez rien. L'accès se fait en réalité via Battlefield Redsec, le mode Battle Royale qui est, lui, toujours gratuit
.
C'est donc en passant par ce portail que vous débloquerez l'accès temporaire au contenu payant. Durant cette période d'essai, l'offre inclut « trois playlists, dont une expérience multijoueur occasionnelle, réparties sur trois cartes : Siège du Caire, Eastwood et Blackwell Fields
». C'est une sélection qui semble conçue pour offrir un aperçu varié des environnements, et du gameplay.
Un accompagnement pour les néophytes
Conscient que la franchise peut être intimidante pour les nouveaux venus, Electronic Arts a fait un effort de pédagogie. L'éditeur a fourni un guide détaillé
pour chaque mode de jeu disponible dans l'essai, accompagné de conseils pour jouer efficacement. L'objectif est clair, permettre aux débutants de comprendre des modes complexes comme Escalation sans se sentir perdus ou subir les foudres de coéquipiers plus expérimentés
. C'est une initiative bienvenue pour éviter la toxicité souvent présente lorsque des vagues de nouveaux joueurs débarquent sur les serveurs.
Il ne faudra pas traîner pour en profiter. L'essai gratuit de Battlefield 6 se termine le 2 décembre à 13h00 (heure française)
. Bonne nouvelle pour ceux qui seraient convaincus par l'expérience, toute la progression acquise durant cette semaine sera conservée si vous décidez d'acheter le jeu complet
. Et vous pourrez même l'acheter tout en faisant des économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :
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