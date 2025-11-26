Comment accéder à l'essai gratuit de Battlefield 6 ?



le 26 novembre 2025 à 10h40 Publié par Corentin Rimbert le 26 novembre 2025 à 10h40

Electronic Arts lance l'essai gratuit de Battlefield 6 sur Steam et ses autres plateformes. Accessible via le mode Battle Royale Redsec, cette offre limitée permet de découvrir trois cartes et plusieurs modes multijoueur jusqu'au 2 décembre. Voici tout ce qu'il faut savoir pour en profiter dès aujourd'hui.