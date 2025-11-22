L'hommage amusant de Battlefield 6 à l'une des scènes cultes de Breaking Bad !

La nouvelle mise à jour California Resistance pour Battlefield 6 est disponible et introduit la carte Eastwood. Au milieu des combats intenses, les joueurs ont découvert une référence subtile mais hilarante à l'une des scènes les plus emblématiques de la série culte Breaking Bad.
L'actualité autour de Battlefield 6
s'accélère avec le déploiement de la mise à jour très attendue, intitulée « California Resistance
». Si cette update apporte son lot de correctifs et de nouveautés pour enrichir l'expérience des joueurs
, c'est surtout l'arrivée de la nouvelle carte, baptisée Eastwood, qui retient toute l'attention.
Au-delà de son architecture propice aux affrontements stratégiques, cette carte dissimule un secret que les fans de culture pop ont rapidement identifié
. En explorant les environs, certains soldats virtuels ont levé les yeux vers le toit du garage d'un des bâtiments résidentiels pour y découvrir un objet insolite : une pizza entière, gisant sur les tuiles.
Breaking Bad easter egg pizza on Eastwood map
byu/Defora inBattlefield6
Un hommage inattendu à Walter White
Cette mise en scène est une référence indéniable à la série télévisée Breaking Bad
, et plus précisément à l'épisode 2 de la saison 3, intitulé « Caballo sin Nombre
», diffusé en 2010. Dans cette séquence devenue légendaire, le protagoniste Walter White, incarné par Bryan Cranston, tente de se réconcilier avec sa femme Skyler. Face à son refus, il entre dans une colère noire et jette, dans un geste de frustration pure, une immense pizza hors de sa boîte qui atterrit parfaitement sur le toit de la maison familiale.
Ce moment, à la fois absurde et tragique, est devenu un mème incontournable sur Internet, repris par d'autres titres comme High on Life, et désormais immortalisé dans le moteur de jeu de Battlefield 6.
Une prouesse technique devenue culte
L'histoire derrière cette scène ajoute encore à sa saveur. Le scénariste Peter Gould a souvent raconté à quel point il redoutait le tournage de cette séquence, imaginant qu'il faudrait des heures pour obtenir le lancer parfait où la pizza se sépare de la boîte et atterrit à plat.
Contre toute attente, Bryan Cranston a réussi l'exploit dès la première prise
. Le créateur de la série, Vince Gilligan, est revenu sur ce miracle de tournage : « C'était juste l'un de ces moments parfaits où cela semblait trop beau pour être vrai, mais en fait, ça l'était.
»
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