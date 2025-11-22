L'hommage amusant de Battlefield 6 à l'une des scènes cultes de Breaking Bad !



le 22 novembre 2025 à 12h36 Publié par Florian Lelong le 22 novembre 2025 à 12h36

La nouvelle mise à jour California Resistance pour Battlefield 6 est disponible et introduit la carte Eastwood. Au milieu des combats intenses, les joueurs ont découvert une référence subtile mais hilarante à l'une des scènes les plus emblématiques de la série culte Breaking Bad.