Ce vétéran de Blizzard alerte l'industrie du jeu vidéo avec un message simple



le 13 mars 2026 à 17h03 Publié par Justine Manchuelle le 13 mars 2026 à 17h03

Lors de la cérémonie d'ouverture de la GDC, Rob Pardo (ancien directeur créatif de Blizzard) est revenu à sa manière sur les récents renvois dont ont été victimes les équipes de Battlefield 6 en partageant un message rempli de sagesse.