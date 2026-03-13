Ce vétéran de Blizzard alerte l'industrie du jeu vidéo avec un message simple

Lors de la cérémonie d'ouverture de la GDC, Rob Pardo (ancien directeur créatif de Blizzard) est revenu à sa manière sur les récents renvois dont ont été victimes les équipes de Battlefield 6 en partageant un message rempli de sagesse.
Événement très suivi par l'ensemble de l'industrie vidéoludique, la GDC de San Francisco a officiellement débuté le 12 mars 2026. Cet événement majeur est l'occasion de découvrir les grandes tendances du jeu vidéo et de rencontrer les développeurs, les partenaires et les studios derrière ces nouveaux projets.
Les festivités ont commencé juste après la cérémonie d'ouverture. Pour l'occasion, un discours a été prononcé par Rob Pardo, ancien directeur créatif de Blizzard
et fondateur de Bonfire Studios. Mais son texte d'une heure a été ponctué d'un triste rappel de l'actualité et d'un message visant à rappeler une valeur fondamentale du jeu vidéo
.
« L'équipe de développement est plus précieuse que le jeu lui-même »
Rob Pardo a conclu ce discours d'ouverture en s'adressant aux dirigeants et aux chefs d'entreprise. Il a tenu à leur rappeler qu'imaginer un succès commercial dans le monde du jeu vidéo reste un défi. Mais il insiste également sur le fait que le succès dépend beaucoup des équipes en charge du développement de ces jeux
, et qu'il peut être réitéré… à condition de garder celles et ceux à l'origine de ce dernier.
Créer un jeu qui marque véritablement les esprits est extrêmement difficile. Et si vous avez la chance d'en lancer un, les récompenses peuvent être extraordinaires. Mais d'après mon expérience, créer un jeu de cette envergure, c'est aussi constituer une équipe formidable. Et personnellement, je pense que l'équipe de développement est plus précieuse que le jeu lui-même.
Même s'il ne mentionne aucun nom, il est difficile de ne pas voir dans ce message un écho aux renvois massifs survenus au sein des différentes équipes en charge de la licence Battlefield
.
Un possible tacle au cas Battlefield 6 et aux autres licenciements survenus ces derniers mois dans l'industrie vidéoludique
Rappelons qu'il y a quelques jours à peine, le média américain IGN signalait une vague de licenciements dans ces studios alors même que Battlefield 6 est un succès ayant enchaîné les records à son lancement et cumulé plus de 7 millions de copies vendues en seulement 3 jours.
Rob Pardo a insisté sur le fait que les erreurs, les changements et les imprévus sont autant d'éléments qui affectent le développement d'un jeu, mais qui peuvent aussi contribuer à son succès.
La manière dont l'équipe est parvenue à surmonter ces défis et à travailler ensemble est aussi l'une des raisons du succès des grands jeux. Cependant, il est difficile de savoir si les remplaçants des personnes licenciées sauront recréer cet exploit.
Il a conclu avec ces quelques mots emplis de bienveillance et d'espoir : « Chérissez cette équipe, soutenez-la, donnez-lui l'autonomie nécessaire pour qu'elle continue de prendre soin des joueurs. Car ce qui a fait la singularité du jeu, ce sont avant tout les personnes qui l'ont créé.
»
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