Battlefield devrait, lui aussi, avoir son film

La célèbre franchise de jeux de tir Battlefield s'apprête à débarquer au cinéma. Avec le réalisateur de Mission Impossible aux commandes et la star Michael B. Jordan à la production, ce projet ambitieux suscite déjà la convoitise des studios hollywoodiens.

La célèbre licence d'Electronic Arts s'apprête à franchir un nouveau cap. Alors que les adaptations de jeux vidéo se multiplient sur le petit comme sur le grand écran, c'est au tour de Battlefield de tenter l'aventure cinématographique. Une démarche qui semble logique face aux succès récents du genre, mais qui surprend par l'envergure des talents déjà rattachés au projet. Selon les informations dévoilées par The Hollywood Reporter, ce long-métrage pourrait bien redéfinir les standards du film d'action vidéoludique.

Un duo prestigieux aux commandes

Pour transposer l'intensité des champs de bataille virtuels, la production a misé sur des valeurs sûres d'Hollywood. Christopher McQuarrie, véritable maître de l'action contemporaine, serait en charge d'écrire, de réaliser et de produire cette adaptation. L'homme derrière les scènes d'action vertigineuses des derniers volets de Mission Impossible et scénariste sur Top Gun: Maverick semble être le candidat idéal pour capturer le chaos organisé qui fait le sel de la franchise.















Il ne sera pas seul dans cette entreprise titanesque. L'acteur et réalisateur Michael B. Jordan, connu pour ses rôles marquants dans Creed et Black Panther, rejoint également l'aventure en tant que producteur. Si sa présence dans l'équipe technique est confirmée, la possibilité de le voir endosser le rôle principal reste ouverte, bien que soumise à plusieurs facteurs non précisés. Sa participation constituerait un atout majeur pour attirer un public au-delà des seuls amateurs du jeu de tir.

Une bataille financière entre les studios

Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements, mais il suscite déjà l'intérêt des mastodontes de l'industrie. Christopher McQuarrie et son équipe auraient entamé une série de rencontres avec des géants comme Apple et Sony pour financer et distribuer le film. Cependant, acquérir les droits d'une telle licence et s'attacher les services de stars de ce calibre représente un investissement colossal.

Electronic Arts, l'éditeur du jeu, serait d'ailleurs impliqué dans la production pour veiller au respect rigoureux de son univers.

Le grand écran comme seule option

Contrairement à de nombreuses productions actuelles qui finissent directement sur les plateformes de vidéo à la demande, l'équipe créative a une vision très claire pour ce film Battlefield. L'objectif prioritaire est de garantir une sortie exclusive dans les salles obscures. Une décision qui prend tout son sens lorsque l'on connaît la dimension spectaculaire des parties multijoueur de la licence, faites de destructions massives et de véhicules explosifs. Ces effets visuels au cinéma pourraient être époustouflants.

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Il reste désormais à savoir quel pan de la riche histoire de Battlefield sera adapté. De la Seconde Guerre mondiale aux conflits futuristes, les possibilités scénaristiques sont infinies. Les joueurs et les cinéphiles devront s'armer de patience avant de découvrir les premières images de cette superproduction qui promet d'être particulièrement impressionnante. Notez qu'un film Call of Duty est également prévu, lequel possède, lui, sa date de sortie.

En attendant d'en savoir plus au sujet de ce nouveau format pour la licence, rappelons que Battlefield 6 est à retrouver sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Il est possible de l'obtenir tout en faisant quelques économies grâce à notre partenaire Instant Gaming qui vous le propose sur :