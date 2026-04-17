Call of Duty : Le film tient sa date de sortie, il va falloir être patient

Paramount a, récemment dévoilé une date de sortie pour le film Call of Duty, qui n'arrivera pas avant un bon moment.

Une date de sortie déjà partagée pour le film Call of Duty

Lock it in. The @CallofDutyMovie drops into theaters on June 30, 2028. pic.twitter.com/LitTadMjOK — Call of Duty (@CallofDuty) April 16, 2026

Des informations complémentaires sur le film Call of Duty

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J'ai dit à tout le monde que nous ne ferions un film que si le projet était le bon. Avec David Ellison, nous avons trouvé ce partenaire idéal. Nous voulons nous assurer que l'authenticité de l'histoire soit rendue avec une dimension humaine, pour qu'elle paraisse vraiment réelle, tout en lui donnant une envergure épique.

Comme vous le savez probablement déjà, la licence Call of Duty va avoir le droit à une adaptation cinématographique, et plus précisément à un film. Si quelques détails concernant le projet ont été dévoilés par le passé,En effet, au cours de l'événement CinemaCon de cette année 2026, Paramount a créé la surprise en faisant une révélation concernant ledit projet d'adaptation :. Il va donc falloir patienter un long moment avant de pouvoir voir cette adaptation cinématographique de la franchise Call of Duty.Soulignons le fait que cette date est tout de même susceptible d'être modifiée, à l'avenir, et ce, en fonction de l'avancement des équipes en charge du projet. Évidemment, si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Depuis un certain moment maintenant, nous savons que le film Call of Duty est réalisé par Peter Berg (Du Sang et des larmes, Deepwater, 22 miles), alors que son scénario a été confié à Taylor Sheridan (Yellowstone, Landman).Lors de l'événement CinemaCon 2026, le producteur et président d'Activision, Rob Kostich, a prononcé quelques mots concernant le film Call of Duty et a notamment déclaré :Rendez-vous donc à la fin du mois de juin 2028 pour découvrir le film Call of Duty, qui n'a pas encore montré de premières images, au cinéma.