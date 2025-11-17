Battlefield 6 : Vous pouvez gagner sans tuer personne dans REDSEC grâce à cette technique

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 17 novembre 2025 à 18h50
En règle générale, un mode Battle Royale implique d'éliminer tous les autres joueurs pour l'emporter. Mais un joueur a réussi l'exploit inverse dans REDSEC, le battle royale de Battlefield 6.
Battlefield 6 : Vous pouvez gagner sans tuer personne dans REDSEC grâce à cette technique
REDSEC, le battle royale free-to-play de Battlefield 6, n'a pas reçu un très bon accueil de la part des joueurs. Sur Steam, le titre possède une évaluation moyenne, les joueurs reprochant de devoir modifier certains paramètres du BIOS pour y jouer. Toutefois, le battle royale possède son public de fidèles et ceux-ci se battent avec ardeur pour être le dernier sur le terrain. 

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Pour gagner, la ruse, la discrétion et la précision sont souvent de rigueur. Mais jamcowl, un YouTubeur habituellement spécialisé dans le contenu sur Warzone, a réussi un tour de force : gagner sans éliminer un seul autre joueur dans REDSEC. D'ailleurs, il a partagé sa technique sur YouTube si d'autres joueurs veulent accomplir cet exploit.

Les tuyaux, des alliés insoupçonnés pour gagner dans Battlefield 6 REDSEC

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Pour réussir à gagner sans éliminer personne dans le battle royale de Battlefield 6, ce joueur a utilisé une astuce toute simple et à la portée de tous les joueurs quel que soit leur niveau : se cacher. 

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En effet, il s'est caché dans un tuyau discret. Personne n'a pu le trouver, y compris lorsque la zone se resserrait et que les autres joueurs cherchaient frénétiquement sa cachette. Devenant de plus en plus petite au fil du temps, la zone a éliminé les joueurs restants. Seuls jamcowl et son co-équipier ont survécu à cette réduction inévitable de la zone de jeu, devenant des gagnants « pacifistes » à leur manière.

Une technique qui peut nécessiter plusieurs tentatives avant de fonctionner

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Mais avant de réussir à gagner sans combattre dans REDSEC, jamcowl a confié avoir essayé plusieurs méthodes. Dans un premier temps, il a utilisé des grenades flash et paralysantes sur les ennemis qu'il croisait, espérant ensuite les pousser dans les flammes. Dans un second temps, il a opté pour la technique du drone chargé de C4, espérant attirer l'attention d'un joueur qui le détruirait avec ses tirs. Mais ces deux stratégies se sont avérées inefficaces. 

Miniature vidéo

Seule la cachette dans les tuyaux a fonctionné, jamcowl jouant davantage sur le contre-la-montre pour l'emporter sans éliminer de joueurs adverses. Malgré tout, il avoue avoir retenté l'expérience 65 fois avant de réussir à gagner sans tuer.

Maintenant que vous connaissez son secret, allez-vous tester la technique « Zéro élimination » dans REDSEC ? N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si elle a fonctionné pendant vos parties !
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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