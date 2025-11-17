Battlefield 6 : Vous pouvez gagner sans tuer personne dans REDSEC grâce à cette technique



le 17 novembre 2025 à 18h50 Publié par Justine Manchuelle le 17 novembre 2025 à 18h50

En règle générale, un mode Battle Royale implique d'éliminer tous les autres joueurs pour l'emporter. Mais un joueur a réussi l'exploit inverse dans REDSEC, le battle royale de Battlefield 6.