REDSEC : Comment avoir ses armes personnalisées ?

Nous vous expliquons comment récupérer vos armes personnalisées, soit votre loadout, sur le battle royale REDSEC.

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Récupérer son propre loadout sur REDSEC





Définir ses armes personnalisées en tant que favorites

Sur le battle royale, les joueurs et les joueuses doivent ramasser au plus vite des armes, en début de partie, afin de survivre. Celles-ci peuvent, fort heureusement, être améliorées, à l'aide de kits. Toutefois, la communauté a également la possibilité delors d'une partie deD'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquonsAfin d', il convient de se rendre à un largage d'arme personnalisé. Il existe deux façons de bénéficier de ce largage spécifique. La première consiste à effectuer une mission vous accordant un largage d'arme personnalisée (comme sur la première image ci-dessous). En scrutant les missions proposées, vous pouvez voir les récompenses prévues. Il se peut que vous deviez en effectuer quelques-unes, avant de voir apparaître ladite récompense dans l'une d'entre elles.La deuxième solution pourconsiste à attendre un largage d'arme personnalisée, qui apparaît au bout d'un certain temps et à un endroit choisi aléatoirement. Quand cela sera le cas, vous verrez le largage d'arme personnalisée dans le ciel et vous devrez, dès lors, rejoindre son emplacement. Cependant, attention, il se peut que vos adversaires fassent de même. De ce fait, si vous vous rendez à un largage d'arme personnalisée octroyé par le jeu, scrutez les alentours avant d'aller chercherSoulignons, également, que vous devez, avant tout cela, désigner vos armes favorites depuis le menu principal, pour obtenir les bons loadouts.Pour, vous devez, effectivement, définir vos armes comme favorites. Pour cela, rendez-vous dans le menu principal et allez dans vos équipements. Sélectionnez la classe, puis l'arme de votre choix. Vous devriez voir, en bas de votre écran, la mention « Ajouter aux favoris ». Cliquez sur la touche adéquate (Carré sur PS5, par exemple). De cette manière, vos armes favorites apparaîtront dans le largage d'arme personnalisée surSi vous désirez en changer par la suite, il vous suffit d'effectuer cette manipulation pour une autre classe ou bien une autre arme.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur PS5, Xbox Series et PC. Le battle royale est free-to-play, soit gratuit.