Battlefield 6 : Vos cartes préférées seront de retour, mais cela a failli ne jamais arriver

Pour combler les fidèles des précédents opus, Battlefield 6 a décidé de remasteriser certaines cartes emblématiques pour les ajouter en jeu. Cependant, cette mission n'a pas été de tout repos pour les équipes de développement.
Réutiliser du contenu provenant de précédents jeux est une pratique qui peut être autant appréciée que contestée. D'un côté, les joueurs apprécient de retrouver des éléments qu'ils ont aimé dans d'autres jeux, mais bénéficiant de nouvelles caractéristiques ou d'un plus beau rendu graphique. Mais pour d'autres, ce genre d'ajout permet de gagner du temps en intégrant des éléments existants à moindre coût.
Pourtant, DICE a fait le choix d'intégrer dans Battlefield 6 plusieurs cartes remasterisées tirées des précédents opus de la franchise.
Mais dans un entretien avec PCGamesN
, Shashank Uchil (le chef de produit et directeur de la conception du studio) a révélé que la remasterisation a été beaucoup plus difficile que prévue.
Un défi technique couplé aux attentes des joueurs qui espèrent retrouver les sensations passées
Shashank Uchil a expliqué que moderniser du contenu existant n'est pas un exercice qui s'effectue en 5 minutes avec une simple mise à jour visuelle. Plus encore que la reproduction d'un environnement, la remasterisation doit également prendre en compte des critères comme la nostalgie des joueurs, la volonté de revivre une expérience similaire à celle d'origine
ou la vision parfois très optimiste qui y est attachée.
Pour expliquer tous les éléments pris en compte lors du développement de ces éléments, Shashank Uchil évoque un exemple concret. Dans Battlefield 6, les joueurs pourront sélectionner Operation Firestorm, une carte de Battlefield 3
. Pour celle-ci, les équipes ont mis l'accent sur les éléments destructibles et la verticalité. Mais d'autres atouts ont été pris en compte.
C'est là que réside tout le défi. Comment rendre cette carte aussi destructible que toutes les autres cartes du pack ? Comment garantir qu'elle fonctionne avec les armes, qui sont différentes de celles de Battlefield 3 ? C'est bien plus complexe qu'on ne le pense.
Combler les nouveaux joueurs, mais aussi les vétérans avec le contenu de Battlefield 6
Lors du même échange, Jeremy Chubb (producteur de DICE) rappelle que les joueurs souhaitent retrouver leurs expériences précédentes sur ces cartes dans un nouveau jeu, ce qui peut s'avérer extrêmement difficile à gérer. Cependant, les équipes de développement ont eu à cœur de satisfaire les attentes des joueurs, notamment sur des cartes très populaires
.
Pour découvrir cette nouvelle version d'Operation Firestorm et d'autres cartes cultes de la saga, Battlefield 6 vous donne rendez-vous le 10 octobre 2025 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series
.
commentaire (0)