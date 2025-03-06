Battlefield 6 va être jouable cette semaine

Selon les dernières informations, un groupe de joueurs aura la chance de jouer à Battlefield 6 ces prochains jours. Les grands débuts de Battlefield Labs.
Quelques semaines après avoir annoncé Battlefield Labs, Electronic Arts semble être sur le point de lancer cette fonctionnalité et d'organiser les premiers tests de taille pour son FPS. Plusieurs joueurs auraient reçu un mail leur indiquant que les premiers essais auront lieu ces prochains jours.
Battlefield 6 lance ces premiers tests
Electronic Arts s'apprête à donner à une poignée de joueurs l'opportunité de tester Battlefield 6 dès cette semaine
. D'après Insider Gaming
, la première session de Battlefield Labs débutera ce vendredi, permettant aux participants de découvrir en avant-première certains concepts et mécaniques du jeu pour une durée d'environ deux heures sur PC
.
Un email envoyé aux participants confirme que ces derniers devront signer un accord de confidentialité et qu'il leur sera interdit d'enregistrer, de streamer ou de discuter publiquement du jeu, ce qui est logique compte tenu de l'état du jeu, bien loin de la version finale. D'autant plus que certains éléments testés ne seront peut-être jamais ajoutés en jeu. Bien entendu, comme pour toute phase de test fermée, des fuites restent toujours possibles.
Un programme conçu pour impliquer la communauté
Battlefield Labs est une initiative de Battlefield Studios, un regroupement de plusieurs équipes sous la bannière d'EA, incluant DICE, Motive, Criterion et Ripple Effect. Ce programme vise à recueillir les retours des joueurs sur des aspects clés du jeu avant son lancement, une approche plus approfondie que les habituelles bêtas publiques précédant la sortie des jeux.
Les inscriptions sont toujours ouvertes
Si vous avez manqué l'annonce de Battlefield Labs, il est toujours possible de s'inscrire dès maintenant
. Lors de l'ouverture des candidatures, 1,3 million de joueurs ont tenté d'accéder au programme
, causant d'importants temps d'attente. Actuellement, les délais ont considérablement diminué et EA a précisé que les sélections ne se feront pas sur le principe du premier arrivé, premier servi, donnant ainsi une chance équitable à tous les inscrits, même avec plusieurs semaines de retard
.
Un lancement retardé à cause de GTA 6 ?
EA n'a pas encore annoncé de date de sortie officielle pour Battlefield 6, et ne l'a d'ailleurs toujours pas présenté
. Toutefois, il se murmure que l'éditeur pourrait repousser la sortie du jeu (qui a de grandes chances d'arriver à la fin de l'année 2025) afin d'éviter une confrontation directe avec GTA 6
, prévu cet automne. Quoi qu'il en soit, Battlefield Labs devrait proposer d'autres sessions de tests fermés dans les mois à venir, offrant aux joueurs plusieurs opportunités d'essayer le jeu avant sa sortie complète
.
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