Battlefield 6 : Comment s'inscrire aux tests pour jouer en avance avec Battlefield Labs ?



le 04 février 2025 à 15h19 Publié par Corentin Rimbert le 04 février 2025 à 15h19

Le futur de la franchise, y compris Battlefield 6, passera par la communauté. C'est pourquoi des tests à grande échelle sont d'ores et déjà programmés, et nous vous expliquons comment vous inscrire.