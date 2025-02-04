Battlefield 6 : Comment s'inscrire aux tests pour jouer en avance avec Battlefield Labs ?

Le futur de la franchise, y compris Battlefield 6, passera par la communauté. C'est pourquoi des tests à grande échelle sont d'ores et déjà programmés, et nous vous expliquons comment vous inscrire.
Même si nous ne savons pas encore si Battlefield 6
se nommera ainsi, nous avons eu le droit aux premières images
, une poignée de secondes, lorsque Electronic Arts a levé le voile sur Battlefield Labs
, son nouvel outil, qui vise à améliorer la franchise. Le but est simple : créer avec la communauté. Au fil du temps, les équipes de développement proposeront aux testeurs des fonctionnalités, améliorations ou changements, et ces derniers devront donner un avis afin de savoir s'il est intéressant de l'ajouter au jeu ou non.
Pour que ces tests soient le plus efficaces possible et pour que la licence Battlefield retrouve sa splendeur d'antan, EA a fait le choix d'ouvrir les essais à un large panel de personnes, que ce soit des vétérans de la franchise, des férus de FPS ou des joueurs plus occasionnels. C'est ainsi que de nombreux utilisateurs aimeraient s'inscrire aux tests de Battlefield Labs pour jouer en avance à Battlefield 6
. Et nous vous expliquons comment faire.
S'inscrire à Battlefield Labs pour Battlefield 6
Le processus d'inscription est, comme très souvent, relativement simple. EA a expliqué qu'il suffit de se rendre à un endroit spécifique, de renseigner quelques informations, et le tour est joué.
- Rendez-vous sur le site de Battlefield Labs
- Connectez-vous avec votre compte EA (créez-en un si vous n'en avez pas)
- Cliquez sur « S'inscrire »
Évidemment, valider son inscription ne vous garantit en rien d'être sélectionné pour les premiers tests
, qui arriveront d'ici « quelques semaines
» selon EA. L'annonce de Battlefield Labs a été très bien accueillie par les joueurs, à tel point que durant les premières heures, il fallait faire face à une file d'attente pour s'inscrire.
Le studio précise aussi que même si certains ne sont pas sélectionnés au début, ils auront la possibilité d'être appelés pour les tests suivants, en fonction des besoins. Le moment de l'inscription n'impacte pas non plus la sélection. Quoi qu'il en soit, Battlefield Labs permettra de bâtir Battlefield 6 et le futur de la franchise
, avec l'aide des joueurs, ce qui devrait permettre d'améliorer la situation de la licence, qui sort d'un échec avec Battlefield 2042.Aucune date de sortie n'a été communiquée pour Battlefield 6
, ou quel que soit son nom, mais il devrait arriver à la fin de l'année 2025.
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