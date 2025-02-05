Battlefield 6 : Une fenêtre de sortie dévoilée

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 05 février 2025 à 11h20
EA a, récemment, donné une fenêtre de sortie pour le prochain opus Battlefield.
Battlefield 6 : Une fenêtre de sortie dévoilée
Au début du mois de février 2025, Electronic Arts a révélé Battlefield Labs et en a profité pour partager les premières images du prochain jeu Battlefield, que nous pouvons nommer Battlefield 6 (bien que cette appellation ne soit pas officielle, à ce jour). Il y a très peu de temps, EA a dévoilé une première fenêtre de sortie pour Battlefield 6.

Battlefield 6 se dote d'une fenêtre de sortie pas si lointaine

Dans son dernier rapport financier, qui a été publié le 4 février 2025, EA a effectivement mentionné Battlefield Labs et le prochain jeu Battlefield. D'après les informations partagées, Battlefield 6 devrait se rendre disponible avant avril 2026, étant donné que le titre est prévu « pour l'exercice fiscal 2026 » (qui se termine le 31 mars de l'année en question).

Cette fenêtre de sortie est, certes, encore assez vague, mais celle-ci laisse entendre que le développement du prochain titre Battlefield est déjà bien avancé. Il y a des chances que Battlefield 6 arrive à la fin de l'année 2025, étant donné que les précédents opus sont, pour la plupart, sortis en octobre ou bien novembre. Toutefois, avec l'arrivée de GTA 6 et d'un potentiel nouveau Call of Duty, EA pourrait décider d'opter pour une autre période. 

Miniature vidéo

Reste donc à savoir quand nous pourrons précisément mettre les mains sur le prochain jeu Battlefield. Rappelons que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à Battlefield Labs, pour avoir une chance de tester Battlefield 6 en avance.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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