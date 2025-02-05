Battlefield 6 : Une fenêtre de sortie dévoilée

EA a, récemment, donné une fenêtre de sortie pour le prochain opus Battlefield.
Au début du mois de février 2025, Electronic Arts a révélé Battlefield Labs et en a profité pour partager les premières images du prochain jeu Battlefield, que nous pouvons nommer Battlefield 6
(bien que cette appellation ne soit pas officielle, à ce jour). Il y a très peu de temps, EA a dévoilé une première fenêtre de sortie pour Battlefield 6
.
Battlefield 6 se dote d'une fenêtre de sortie pas si lointaine
Dans son dernier rapport financier
, qui a été publié le 4 février 2025, EA a effectivement mentionné Battlefield Labs et le prochain jeu Battlefield. D'après les informations partagées, Battlefield 6 devrait se rendre disponible avant avril 2026
, étant donné que le titre est prévu « pour l'exercice fiscal 2026
» (qui se termine le 31 mars de l'année en question).
Cette fenêtre de sortie est, certes, encore assez vague, mais celle-ci laisse entendre que le développement du prochain titre Battlefield est déjà bien avancé. Il y a des chances que Battlefield 6
arrive à la fin de l'année 2025, étant donné que les précédents opus sont, pour la plupart, sortis en octobre ou bien novembre. Toutefois, avec l'arrivée de GTA 6 et d'un potentiel nouveau Call of Duty, EA pourrait décider d'opter pour une autre période.
Reste donc à savoir quand nous pourrons précisément mettre les mains sur le prochain jeu Battlefield. Rappelons que vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire à Battlefield Labs
, pour avoir une chance de tester Battlefield 6
en avance.
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