Battlefield 6 : un nouveau skin militaire fait polémique auprès des joueurs

La première saison de Battlefield 6 vient tout juste d'être dévoilée, mais un détail attire déjà la colère des fans. Un skin au look très éloigné du réalisme militaire promis par DICE.
La saison 1 de Battlefield 6 se dévoile enfin
, avec son lot de nouvelles armes, cartes et cosmétiques
. Pourtant, un seul skin a suffi à rallumer la méfiance d'une partie de la communauté. Alors que le studio DICE avait promis des tenues « réalistes et militaires
», en comparaison à Call of Duty, les joueurs dénoncent déjà un retour vers les dérives visuelles du passé.
Le skin « Wicked Grin » jugé trop fantaisiste
Le sujet de la discorde vient du skin Wicked Grin, une variante du modèle de base pour la classe d'assaut de l'OTAN. Ce dernier affiche une tenue bleu vif intégrale
, accompagnée d'un masque orné d'un large sourire menaçant. Un choix esthétique que les fans jugent totalement incohérent avec l'univers militaire
du jeu.
"Grounded skins for a while" - 18 days exactly
byu/Ohforfk inBattlefield
Sur Reddit
, les réactions n'ont pas tardé. De nombreux joueurs rappellent que DICE avait promis de rester fidèle à une approche « réaliste », du moins pendant un certain temps. Pour eux, cette nouvelle tenue trahit cet engagement, et certains estiment même que le studio a attendu stratégiquement la sortie de la saison 1
pour introduire ce genre de skins plus fantaisistes.
Une communauté divisée mais inquiète
Tous les joueurs ne partagent pas la même virulence. Certains relativisent en rappelant qu'il ne s'agit que d'un seul skin parmi de nombreux autres, dont la plupart restent sobres et cohérents avec le ton de Battlefield. D'autres notent que seules quelques variantes affichent des touches de néon
, sans atteindre le niveau jugé « ridicule » du Wicked Grin.
Mais une inquiétude demeure puisque pour beaucoup, ce skin marque peut-être le début d'une dérive cosmétique
. Les fans redoutent de voir se multiplier des tenues toujours plus éloignées du réalisme militaire, à l'image de ce qu'a fait la concurrence avec des skins toujours plus extravagants.
DICE face à la promesse du réalisme
Avant le lancement du jeu, DICE avait insisté sur sa volonté de revenir à des racines plus sobres, après la controverse autour de Battlefield 2042
et de ses cosmétiques jugés absurdes. Les développeurs avaient même déclaré qu'aucun skin « non crédible » ne serait introduit dans un premier temps.
Or, pour la communauté, « un premier temps
» n'aura duré que 18 jours à peine. Cette rapidité alimente la frustration des joueurs, qui craignent un retour en arrière et une perte d'identité pour la franchise. Certains espèrent néanmoins que DICE tirera les leçons des retours
et évitera de transformer la série en vitrine de skins néon.
La saison 1 sera lancée le 28 octobre, sur toutes les plateformes. Elle sera divisée en trois parties.
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