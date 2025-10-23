Battlefield 6 : un nouveau skin militaire fait polémique auprès des joueurs

Battlefield 6 dévoile Top Gun, sa nouvelle mise à jour et accueille Wake Island

Après des débuts chaotiques, Battlefield 6 tente de regagner le cœur des joueurs avec sa mise à jour majeure baptisée Top Gun. Prévue pour le 18 août, elle promet une avalanche de contenus inédits, le retour très attendu d'une carte mythique et de nouveaux modes de jeu.