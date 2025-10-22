Battlefield 6 montre sa saison 1 en vidéo, et promet du lourd

Comme attendu, Battlefield Studios a détaillé le contenu de sa saison 1 avec une belle vidéo, pour faire monter la température et donner rendez-vous aux joueurs dans quelques jours.
Le compte à rebours est lancé pour la Saison 1 de Battlefield 6
. À moins d'une semaine de son arrivée, Battlefield Studios lèvent le voile sur le contenu à venir avec une bande-annonce spectaculaire. Cette première saison s'annonce comme un tournant, mêlant nouveautés de gameplay, armes inédites et retours attendus dans le célèbre FPS multijoueur. Si nous savions déjà ce qui serait intégré, nous avons maintenant un aperçu détaillé en images.
Une nouvelle carte et un mode de jeu inédits
La bande-annonce présente en détail Blackwell Fields
, une carte totalement nouvelle pensée pour tous les types de combats. Elle se déploie à travers des installations assiégées et des fermes en feu
, créant un terrain de jeu intense pour les affrontements terrestres et aériens.
Nous découvrons également Strikepoint
, un mode de jeu inédit centré sur la capture d'objectifs et la maîtrise du territoire
. Ce format promet des combats rapprochés plus stratégiques, où coordination et mobilité seront les clés de la victoire.
Un arsenal prêt pour la guerre
La Saison 1 introduira trois nouvelles armes
:
À cela s'ajoute un nouvel accessoire d'arme ainsi qu'un véhicule inédit
- SOR-300SC → un fusil d'assaut polyvalent conçu pour le combat à moyenne distance ;
- GGH-22 → un pistolet compact et réactif idéal pour les affrontements rapprochés ;
- Mini Scout → un fusil de précision léger pensé pour les éclaireurs.
, dont les caractéristiques seront détaillées lors du lancement officiel. Ces ajouts visent à renouveler les tactiques et à offrir plus de diversité sur le champ de bataille.
Une première saison pleine de promesses
Avec ce contenu, EA semble vouloir marquer le vrai départ de Battlefield 6 après une période d'ajustements
. Les nouvelles cartes, le rythme de déploiement mensuel et la diversité des ajouts devraient redonner de l'élan à la communauté. Rappelons aussi que la Saison 1 se déroulera en trois phases avec du contenu évolutif chaque mois
, incluant de nouveaux gadgets, cartes et ajouts pour le mode Portal, comme cela avait été annoncé il y a quelques semaines. En novembre, Eastwood sera notamment intégrée, une autre carte située aux États-Unis.
Reste à voir si ces nouveautés sauront convaincre sur la durée, mais la bande-annonce a au moins le mérite de nous donner envie.
commentaires (3)
J'espère que le contenu sera bien pcq pour l'instant lancer un petit BF6 de temps en temps c'est très plaisant
Franchement on retrouve une vraie vibes ! L'immersion est très bonne, le gameplay est satisfaisant.
Viveeemeeennt