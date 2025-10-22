Battlefield 6 montre sa saison 1 en vidéo, et promet du lourd

Comme attendu, Battlefield Studios a détaillé le contenu de sa saison 1 avec une belle vidéo, pour faire monter la température et donner rendez-vous aux joueurs dans quelques jours.

Une nouvelle carte et un mode de jeu inédits

Un arsenal prêt pour la guerre

SOR-300SC → un fusil d'assaut polyvalent conçu pour le combat à moyenne distance ;

→ un fusil d'assaut polyvalent conçu pour le combat à moyenne distance ; GGH-22 → un pistolet compact et réactif idéal pour les affrontements rapprochés ;

→ un pistolet compact et réactif idéal pour les affrontements rapprochés ; Mini Scout → un fusil de précision léger pensé pour les éclaireurs.















Une première saison pleine de promesses

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. À moins d'une semaine de son arrivée, Battlefield Studios lèvent le voile sur le contenu à venir avec une bande-annonce spectaculaire. Cette première saison s'annonce comme un tournant, mêlant nouveautés de gameplay, armes inédites et retours attendus dans le célèbre FPS multijoueur. Si nous savions déjà ce qui serait intégré, nous avons maintenant un aperçu détaillé en images., une carte totalement nouvelle pensée pour tous les types de combats. Elle se déploie à travers, créant un terrain de jeu intense pour les affrontements terrestres et aériens.Nous découvrons également, un mode de jeu inédit centré sur. Ce format promet des combats rapprochés plus stratégiques, où coordination et mobilité seront les clés de la victoire.La Saison 1 introduira, dont les caractéristiques seront détaillées lors du lancement officiel. Ces ajouts visent à renouveler les tactiques et à offrir plus de diversité sur le champ de bataille.Avec ce contenu,. Les nouvelles cartes, le rythme de déploiement mensuel et la diversité des ajouts devraient redonner de l'élan à la communauté. Rappelons aussi que, incluant de nouveaux gadgets, cartes et ajouts pour le mode Portal, comme cela avait été annoncé il y a quelques semaines. En novembre, Eastwood sera notamment intégrée, une autre carte située aux États-Unis.Reste à voir si ces nouveautés sauront convaincre sur la durée, mais la bande-annonce a au moins le mérite de nous donner envie.